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ترقب تقارير النمو


ستتابع الأسواق عن كثب أهم التقارير الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع من الاقتصادات الكبرى لمعرفة توجه السياسة النقدية للبنوك المركزية خلال الفترة المقبلة، مع التركيز بشكل كبير على بيانات النمو في الصين ومبيعات التجزئة في الولايات المتحدة.
ستصدر الحكومة الصينية الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثاني والذي قد يشهد تراجعاً في وتيرة النمو إلى 6.3% على أساس سنوي من 6.4% نمو مسجل في الربع الأول من العام.
في حالة تراجع النمو الصيني فإن ذلك قد يزيد من مخاوف الأزمة التجارية مع الولايات المتحدة وسوف يضع ضغطاً على الحكومة الصينية للتوصل لاتفاق لمنع مزيد من التأثير على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.


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