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مال وأعمال

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ارتفاع مبيعات التجزئة


ستظل تحركات الدولار رهينة التصريحات والتعليقات من مسؤولي الفيدرالي، بالإضافة إلى أي تطورات متعلقة بالحرب التجارية مع الصين.
بالنسبة للتقارير الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع.
فستصدر الولايات المتحدة عدداً من التقارير التي تتضمن القطاع الصناعي واعانات البطالة وثقة المستهلكين، لكن تقرير مبيعات التجزئة قد يحظى باهتمام كبير.
حيث يعكس بشكل كبير حجم إنفاق القطاع العائلي على السلع والخدمات.
تشير التوقعات إلى ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.4 في المائة في شهر يونيو بعد تسجيل ارتفاع بمقدار 0.5 في المائة في شهر مايو.
تجدر الإشارة إلى أن أية تطورات أو تصريحات متعلقة بالملف التجاري مع الصين من شأنها أن تؤثر على حركة الدولار بشكل أكبر من البيانات الاقتصادية.


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