علم ومعرفة

يواصل د.يعقوب يوسف الغنيم في أحدث إصداراته نظرات في التراث الشعبي الكويتي الصادر عن مكتبة الأمل، جهوده المشكورة في توثيق التراث والأدب الكويتي، بعد سلسلة مهمة من الكتب.

وفي هذا الكتاب الجديد الذي يقع في حوالي 174 من القطع الكبير، والمزين بمجموعة من الصور الشعبية التي توثق للتراث، اعتمد المؤلف على روايات الأجداد والسابقين، وأشار في مقدمته إلى أن دراسة التراث الشعبي لأي مجتمع إنما تؤدي إلى التعبير عن صورة النمو الذي مر به هذا المجتمع وما اكتسبه من خبرات وعادات وما كان بينه من صلات.

وأضاف: المجتمع الكويتي على صغر مساحته، وقلة أعداده، مجتمع حي فيه نشاط دائب، وفيه طموح إلى الأفضل وهو ـ والحق يقال ـ طموح لا حد له، وبإلقاء نظرة على صورة هذا المجتمع منذ سنة 1613 نرى دليلًا على حيويته وعلى غزارة إنتاج أبنائه.

كما أشار الغنيم إلى اهتمام أبناء الكويت بتراث وطنهم حيث تنوعت المحفوظات الشعبية من الغناء والشعر والحكايات والصناعات ومنذ إنشاء دائرة الشؤون الاجتماعية عام 1954 أخذت على عاتقها الاهتمام بالتراث الشعبي من خلال مركز الفنون الشعبية.

ومن مظاهر هذا الاهتمام إصدار دواوين الشعر النبطي لكبار الشعراء أمثال: عبد الله الفرج، زيد الحرب، حمود ناصر البدر، وعبد اللطيف الديين.

كما أشار الكاتب إلى دور المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في العناية بالمباني التراثية وترميمها.

وفي مدخل الكتاب تطرق إلى أنماط الفنون الشعبية مثل الأمثال والقصص والحكايات والشعر النبطي.

وذكر أن المجتمع الكويتي يتكون من مجموعة متجانسة من السكان يعيشون في تجمع يطلق عليه الفريج وتجمع على فرجان وهي كلمة مذكورة في العديد من الأشعار والأغاني الشعبية.

ووصف الغنيم العديد من مظاهر الحياة في الفرجان فيما يتعلق بالملابس والسلوك الاجتماعي والعملات المتداولة، وكذلك الأسواق، والمساجد، والمناسبات الدينية، وما ارتبط بها من جمل وأغنيات وملابس ومأكولات.

في مبحث المواسم أشار الكاتب إلى تعدد المواسم المرتبطة بمنتجات مختلفة أو فترات العام مثل موسم الربيع، أو موسم الطيور، أو موسم الزبيدي والربيان. فالموسم مرتبط بنشاط بيئي معين سواء يتعلق بالبحر أو البر.

من التراث المحكي تتطرق الغنيم إلى: الحكايات، والألغاز، والأمثال.. والتي كانت متداولة بين الصغار والكبار.

كما ارتبط النشاط البحري في السفر والغواص بتراث خاص به، خصوصًا مع اتساع هذا النشاط وممارسة العديد من أهل الكويت له، حيث بات للبحث عن اللؤلؤ موسم وطقوس خاصة به، وقوانين منظمة أيضًا.

وفي مبحث العمل وأنواعه ناقش الكاتب ارتباط مهن الكويتيين في البر والبحر بالتراث، وأهمها مهنة الصيد وأدواتها، مثل: الخيط، والميدار، والحظرة. وما ارتبط بالبحر والصيد من أغنيات مثل:

توب توب يا بحر

أربعة والخامس بحر

جيبهم خاطفين ابجيبهم (أي جرهم وقد رفعوا شراعهم المسمى الجيب بكسر الجيم)

وفي مهنة البناء كان لها أيضًا طقوسها وأهازيجها، وتم الاعتماد على مواد من البيئة مثل: الطين، والصخر، والجص. وكان هناك نظام للعمال يديره رئيسهم، وكان من المعتاد أن يردد العمال أهازيج مثل: هيله هلما طاول. والبارحة ساهر والدمع يجري.

ومثلما خبر أهل الكويت البحر وشكل وعيهم وثقافتهم، فإنهم أيضًا خبروا الصحراء وعاشوا فيها، وارتبطوا بتضاريسها وخيامها وأبلها.

في مبحث الأسواق التراثية تطرق الغنيم إلى سوق المناخ الذي كان رابطًا بين الحاضرة والبادية، وازدهر في موسم الربيع حيث يكثر إنتاج البادية فيأتون إلى السوق بمنتجاتهم على الإبل، إضافة إلى سوق واجف والسوق الأبيض وسوق بيع الصقور وسوق الغربللي وسوق السلاح وسوق السلاح وسوق ابن دعيج.

وفي ليالي رمضان تنتشر في ساحات الأسواق المقاهي الشعبية على نمط مؤقت يزول مع نهاية الشهر الكريم.

من الصناعات القديمة اشتهر مهنة صناعة السفن والتي يتولاها القلاف ومهنة النجار والحداد، والنكاس وهو الذي يصلح الرحى بعد أن تصير ملساء وكان يمر على البيوت منادياً بأنه النكاس. وكذلك مهمنة المجني وهو رجل يجلس على جانب الطرق والأسواق لإصلاح الأواني المكسورة.

أما مبحث الشعر في التراث الشعبي فذكر الغنيم أنه انقسم إلى الشعر العامي متين السبك، والشعر النبطي الجزل.

كما تطرق إلى الغناء في التراث الشعبي حيث كان من أبرز المشتغلين فيه في بدايات القرن التاسع عشر الفنان عبد الله الفرج والذي اشتهر أيضًا بغناء الصوت الكويتي. ومن بعده الفنان يوسف البكر.

كما كان للتجماعات والمناسبات أغانيها وأهازيجها مثل أغاني الأعراس وأشهرها: يا معيريس عين الله تراك.. القمر والنجوم تمشي وراك. إضافة إلى أغاني الأطفال وألعابهم.

وخصص المؤلف مباحث أخرى في كتابه لمختلف جوانب الحياة الاجتماعية مثل الطب والتعليم والهوايات إضافة إلى ملحق يضم مجموعة من الصور واللوحات التراثية.

