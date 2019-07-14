علم ومعرفة

أقيم حفل توقيع ومناقشة ديوان الشاعر والكاتب صالح الغازي والصادر بالعامية المصرية الذي جاء بعنوان « المتوحش اللي جوايا» عن دار العين. وشارك في مناقشة الديوان كل من وزير الثقافة الأسبق الناقد د.شاكر عبد الحميد، والناقدان عمر شهريان ود. محمود العشيري والروائي د. محمد داود، والباحث صلاح الحلبي، والشاعر مجدي عطية، وفاطمة المعدول، وأدار المناقشة حاتم مرعي.

ومما قال الشاعر الغازي بمناسبة إطلاق ديوانه قال « لا أكتب قصيدة أو ديوان إنما أكمل مشواري في الحياة، أصنع جوهرتي نتاج فرحي وسخريتي، تجربة تخصني وانتصر لرؤيتي وصوتي وهدوئي وتأملي، قصيدتي هي إنجازي وتميزي في الحياة على الأرض». وأشار الغازي بأن الديوان يضم الديوان 43 قصيدة مقسمة إلى أربع مجموعات؛ «المتوحش اللى جوايا»، «كشاف الضلمة»، «أنا عندى ثقة في المستقبل» و«مالهاش نصيب من اسمها المحلة الكبرى».

من جانبه قال د. شاكر عبد الحميد فقال إن هناك مسافة من الغموض ومنطقة فى الداخل نتطلع إلى أن نعرفها، ولكننا سنعرف تدريجيًا وأثناء قراءة الديوان. وقدم د. محمود العشيري ورقة نقدية بعنوان «تلفيظ الذات» وقال: يكتب صالح الغازي في مجمل ديوانه النثري سيرة للأنا، هذه الأنا الأخرى « إللي جوايا» أو هذه الأنا عند لحظة من لحظات وعي الشاعر، سواء عند لحظات متعددة من تاريخها وتطوراتها أو صورها المتعددة عند تلك اللحظات، كما في القسم الأول من الديوان الذي أخذ عنوان «المتوحش إللي جوايا«، أو الأنا في علاقتها بالأخرين، كاشفا جانبا مهما من الظلمة في سلوك لآخرين ونفوسهم كما في القسم الثاني « كشاف الضلمة»، الأنا في مواجهة الآخرين كما في القسم الثالث. وتحدث الملحق الثقافي بسفارة أوكرانيا بالقاهرة بوهدان هوفرت عن اهتمامه بديوان الغازي والذي يتسم بالإنسانية والمعاصرة في موضوعاته مما يجعله مناسب لما يعانيه الإنسان من أزمات مثل الوحدة وتحقيق الذات والحنين.

يُذكر أن صالح الغازى صدر له عدة دواوين شعرية بالعامية منها «نازل طالع زي عصاية كمنجة، «الروح الطيبة»، و«تلبس الجينز» و«الرقة.. البنات فقط»، «محنة التوق» رؤية نقدية، «شايف يعني مش خايف».

