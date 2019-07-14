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تقدمت الباحثة في قسم اللغة العربية بجامعة السوربون 3 ، إشراق كراونة، برسالة ماجستير بعنوان «النجدي من البحر إلى الحبر»، وقد تمت مناقشة الرسالة وحصلت الباحثة على مرتبة الشرف. ومما جاء في مقدمة الرسالة:

«قد تَعلَق في حبائل رواية «النجديّ» التي خطّها «طالب الرفاعي» كما تعلق الحيتان بشباك الصيّادين. تسحبك إلى قاع التاريخ فتعبق في ثنايا صحائفها ريحُ الشرقِ القديم، وإذا «ألفُ ليلة وليلة» تترامى إليكَ نديّة كأعشاب البحر التي فتنت بطل الرواية النوخذة «علي ناصر النجديّ». تَبْصُرُه سندباداً يجدّد على مسامعك قوله المُعتّقَ:

رواية «النجدي» الصادرة بطبعتها الأولى عن دار ذات السلاسل عام 2017، تمت ترجمتها إلى اللغة الفرنسية، وهي إذ تقدم حكاية عن بحار كويتي، فإنها تضيء عالماً دالاً يحكي تاريخ دولة الكويت، يوم كانت إمارة صغيرة تعيش على مغامرة البحر غوصاً على اللؤلؤ وتجارة مع أفريقيا والهند. والرواية إذا تختصر مشهدها السردي ب 12 ساعة وهي الساعات الأخيرة التي عاشها النجدي وزميلاه على سطح قارب صيد وما آلت إليه الأمور بعد هبوب عاصفة مجنونة عليهم، فإنها تقدم حكاية إنسانية باقية لعلاقة الإنسان بعشق البحر.

رسالة الماجستير، توقفت مطولاً أمام لعبة الزمن الفنية في الرواية، خاصة تقنية الاسترجاع، التي استخدمها الرفاعي وكيف أنها كانت قادرة على الموائمة ما بين الزمن الحاضر زمن الصيد وزمن الذكريات التي تسترجع كامل عمر النوخذة النجدي، ومعه عمر الكويت. ولقد لاقت الرسالة الإشادة من أساتذة لجنة الاختبار، وكان أن اجتازت الباحثة إشراق كراونة مرافعتها بامتياز مع مرتبة الشرف.

هذا وقد باشرت الباحثة فور نجاحها الترتيب لترجمة رسالة الماجستير إلى اللغة العربية. ومن المقرر أن ترى النور خلال الأشهر القليلة القادمة.

