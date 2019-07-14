آخر النهار

بعد نجاح فيلم الممر في حصد إيرادات تقترب من 60 مليون جنيه وتصدر الإيرادات اليومية لأكثر من 20 يوماً في دور العرض المصرية، أطلقت شركة الماسة للإنتاج الفني فيلم المخرج شريف عرفة والنجم أحمد عز والمنتج هشام عبدالخالق في الإمارات، الأردن ولبنان نهاية الأسبوع الحالي، ومن المرتقب إطلاقه قريبًا في باقي الدول العربية، حيث تم الاتفاق مع مصر للطيران لتكون الناقل الرسمى للجولة العالمية للفيلم، برعاية الشركة المصرية للاتصالات WE الراعي الرسمي للفيلم وسوف يبدأ «الممر» بعد انتهاء جولتهم بالدول العربية القيام بجولة في عدد من المدن الأوروبية وأمريكا وكندا، وكان أبطال وفريق عمل الفيلم قد احتفلوا بالعرض الخاص للفيلم بالإمارات والأردن ولبنان، وذلك بعد افتتاح الفيلم في دبي وايضا الكويت.

كانت أغلب الآراء الجماهيرية قد أشادت بنجاح الممر في إعادة شحن الروح الوطنية وتذكيرهم بنوعية أفلام لم يتم تقديمها منذ عقود، كما أسهم في تعريف الجيل الجديد من الشباب بمرحلة مهمة في تاريخ بلدهم، وطالبوا بإنتاج المزيد من نفس النوعية من الأفلام. فيلم الممر من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءاً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف ويٌشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبواليزيد والوجه الجديد ألحان المهدي، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبدالعظيم كضيوف شرف، وألّف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار عمر خيرت، وقام بتصوير الفيلم مدير التصوير أيمن أبوالمكارم وتصميم الديكور المهندس باس لحسام، وهندسة صوت أحمد عبدالخالق، وتمت الاستعانة بفريق عمل أميركي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.

