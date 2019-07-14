آخر النهار

اختتم يوم الجمعة الماضي المهرجان العربي لمسرح الطفل، ولتسمح لنا اللجنة المنظمة، وبكثير من التقدير ان نتوقف أمام مجموعة من المحطات التي نعتقد بأنها تمثل مفردات من الخلل في مسيرة هذا المهرجان، الذي نعول عليه الكثير في قادم الأيام، ولكن هنالك مجموعة من الملاحظات التي نتوقف أمامها بكثير من الشفافية.

رغم أننا أمام الدورة السابعة، من عمر المهرجان، الا أن كل المفردات تظل مقرونة بالخلل، اعتباراً من عدد العروض المشاركة محلياً وعربياً.. حيث المشاركة العربية اقتصرت على عرض مسرحي واحد «من قطر» ورغم ذلك، عانى عناصر المسرحية المشاركة من كم من المعوقات، أدت إلى تأجيل العرض لليوم التالي.

وعلى الصعيد المحلي، كان هنالك تفاوت واحد في مستوى المشاركات من فرق استعدت للتجربة منذ أكثر من ثلاثة شهور.. إلى فرق شعرت بالتحضير قبيل عرض لجنة المشاهدة.. واخرى كادت أن تعتذر.

وهنالك المزيد، على صعيد تشكيل لجنة التحكيم، وحتى قراراتها التي نحترمها رغم الاختلاف معها جملة وتفصيلاً.

إن عمر المهرجان لا يتيح لنا تجاوز مثل تلك الأخطاء، حيث عمر المهرجان «7» أعوام، وهذا يعني فعلاً تراكمياً على صعيد التخطيط والتنظيم والإعداد وأيضاً المشاركات.. ولكن الحصاد للاسف لم يكن بمستوى الطموح، اللهم الا الورش الخاصة بمسرح العرائس والتي شهدت كثيراً من التميز، وأيضاً الاستفادة من التجربة العريضة للاخوة في تونس.

لا تريد ان يظل، ما احوجنا الى حوار شفاف وعميق.. حتى لا يأتي اليوم الذي نقول به كان عندنا مهرجان لمسرح الطفل!!

وعلى المحبة نلتقي

