آخر النهار

كشفت الفنانة لطيفة عن جولتها الغنائية المقبلة في تونس، حيث نشرت أفيش مواعيد الحفلات عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، ومن المقرر أن تبدأ الجولة الغنائية يوم الجمعة الموافق 19 يوليو الحالي، في مهرجان قرطاج الدولي.

وفي يوم الاثنين الموافق 22 يوليو في مهرجان تستور الدولي، ويوم الثلاثاء الموافق 23 في بنزرت، أما يوم الجمعة الموافق 23 في قابس، ويوم الأحد الموافق 28 في المنستير، ويوم الأربعاء الموافق 31 يوليو في المهدية، وأما آخر حفل في جولتها الغنائية يأتي في يوم الأحد الموافق 4 أغسطس المقبل في طبرقة.

يذكر أن الفنانة لطيفة طرحت أخيراً كليب بعنوان «شاغلني»، والأغنية من كلمات إبراهيم شتا، وألحان مونتي، وتوزيع ياسر أنور، والكليب من إخراج فادي حداد.

