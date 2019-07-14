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بيونسيه تطرح ألبوماً جديداً لأغاني فيلم «الأسد الملك»


أعلنت المغينة الأميركية بيونسيه، عن طرح ألبوم جديد بعنوان «The Lion King: The Gift»، للترويج لفيلم «الأسد الملك» «Lion King» الذي تشارك فيه بصوتها، وذلك 19 يوليو الحالي. كما طرحت بيونسيه أغنية «سينجل» من تأليفها أطلقت عليها اسم «Spirit»، اليوم، عبر حساباتها الرسمية، من إنتاج كولومبيا ريكوردز، وستكون بمثانة الموسيقى التصويرية للفيلم. والفيلم المقرر طرحه في دور العرض 19 يوليو الحالي، تؤدي فيه بيونسيه دور «نالا» صديقة «سيمبا» الأسد الصغير، الذي يؤدي صوته دونالد جلوفر، إلى جانب كل من سيث روجن، وجون أوليفر، ومن إخراج الأمريكي جون فافرو.
وتقدم شركة «ديزني» أسطورة «الأسد الملك»، في نسخة جديدة تتحول من تقنية الرسوم المتحركة إلى تقنية «لايف أكشن» تعتقد خلالها أنك تشاهد فيلما وثائقيا عن عالم الحيوانات؛ حتى تبدأ الحيوانات في التكلم ولن تصدق أنها غير حقيقية.


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