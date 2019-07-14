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بين أروقة جدة التاريخية، ومبانيها الحجازية القديمة، ظهرت شخصية الفنان الراحل طلاح مداح، في مشهد جذب زوار المنطقة، وجسد شخصيته الممثل السعودي محمد الزهراني، الذي يعشق شخصية الفنان طلال منذ صغره ويردد أغانيه على الدوام، بحسب تعبيره.

وقال في حديثه لـ «العربية.نت»: «تجسيدي لشخصية الفنان طلال عبارة عن مقطع فيديو قصير «برومو» لمدة دقيقتين لصالح التلفزيون السعودي من أجل عودة طلال في موسم جدة».

وأضاف: «استغرقت 20 يوماً لتقمص شخصية الفنان سواء في مشيته وحركاته وانحنائه، وكذلك مسكته للعود باليد اليسرى، وطريقة ارتداء نظارته، وهيئته بالشماغ، مستعيناً بفيديوهات للفنان طلال سواء في حفلاته أو لقاءاته التلفزيونية».

وأوضح أن الفنان طلال بمثابة هرم على مستوى العالم العربي، وظهوره في المنطقة التاريخية بجدة كان مفاجأة، وجاءت ردة فعل المتواجدين في الموقع جميلة، وسط انبهار واسع.

