عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: كشف صحيفة وول ستريت جورنال أن مياه الخليج تشهد أنشطة غير عادية تتمثل في اجراءات أمنية مشددة تهدف الى تأمين مرور السفن التجارية، على خلفية التوتر في علاقات طهران وواشنطن.

وأشارت الصحيفة الى أن بعض شركات النقل البحري اضطرت الى تغيير خططها بسبب الاجراءات التي اتخذت في أعقاب اتهام بريطانيا لايران بمحاولة اعتراض ناقلة نفط تابعة لها في مضيق هرمز، الأربعاء الماضي.

وأكدت منظمة Kpler المختصة بتتبع مسار السفن التجارية، ومقرها في لندن، أن الناقلة The Atlantic Pioneer التابعة لشركة Mitsui اليابانية غادرت الخليج عبر مضيق هرمز تحت حراسة عسكرية، كما قدمت البحرية البريطانية، غطاء عسكريا للناقلة Pacific Voyager التابعة لـMitsui أيضا والمحملة بالنفط السعودي، أثناء عبورها لمضيق هرمز قادمة من الفجيرة الاماراتية.

في غضون ذلك، أشار مسؤول بريطاني في مجال الملاحة مكلف بالاشراف على حركة السفن التجارية في الخليج للصحيفة الى أن عمليات المرافقة التي ستقوم بها البحرية البريطانية في الخليج لم تفعّل بعد على الرغم من رفع لندن درجة التأهب الأمني لسفنها التجارية في المنطقة الى أرفع مستوى لها. ولم توضح المملكة المتحدة اذا ما كانت تعتزم تقديم الحراسة للسفن غير البريطانية في الخليج. وقالت بريطانيا أول أمس انها سترسل المدمرة دنكان الى الخليج لتحل محل السفينة الحربية مونتروز لتحافظ على وجود مستمر هناك في وقت يتسم بالتوتر الشديد في المنطقة.وقالت الحكومة في اطار وجودنا الطويل في الخليج سيجري نشر السفينة الملكية دنكان في المنطقة لضمان أن يستمر وجودنا الأمني البحري بينما ستخرج السفينة الملكية مونتروز من المهمة لأعمال صيانة مخططة سلفا وتغيير الطاقم.

من جهته دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، جميع الدول لضمان حرية الملاحة في منطقة الخليج، حسبما أفاد فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسمه.

وقال حق ان دعوة الأمين العام كانت واضحة جدا، فقد دعا جميع الدول الى ضمان حرية الملاحة في كل مكان، بما في ذلك مضيق هرمز.

كذلك أضاف أن غوتيريس يريد التأكد من أن جميع الدول تسعى الى خفض التصعيد في منطقة الخليج وتتفادى أي خطوات من شأنها أن تقود مستقبلا الى مزيد من التوتر.

وكان الجنرال مارك ميلي رئيس أركان الجيش الأميركي المرشح لمنصب رئيس هيئة الأركان المشتركة قال ان بلاده تسعى لتشكيل تحالف عسكري دولي، يقدم مرافقة عسكرية لحماية السفن التجارية في مضيق هرمز، مؤكدا أن هذه الخطة ستتبلور خلال أسابيع قليلة.

الى ذلك أعلنت شرطة جبل طارق أنها أفرجت عن قبطان ناقلة النفط الايرانية -التي تم احتجازها هذا الشهر بشبهة انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي على سورية- وعن ثلاثة آخرين هم بقية أفراد طاقم الناقلة. وقالت الشرطة في بيان ان أفراد طاقم غريس 1 الأربعة الذين أوقفتهم شرطة جبل طارق الملكية قد تم الافراج عنهم بكفالة، دون توجيه تهم اليهم.

