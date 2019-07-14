عربيات ودوليات

واشنطن- أ.ف.ب: تبنّى مجلس النوّاب الأميركي اجراءً يهدف الى تقييد قدرة دونالد ترامب على شنّ هجوم ضدّ ايران، وذلك خشية أن تؤدّي مواقف الرئيس الجمهوري الى حرب غير مجدية. ووافق مجلس النوّاب الذي يُسيطر عليه الديموقراطيّون، على تعديل لمشروع قانون دفاعي يُحظّر تمويل عمليّات عسكريّة ضدّ ايران الّا اذا كانت بهدف الدفاع عن النفس أو في حال الحصول على موافقة صريحة من أعضاء الكونغرس على هذه العمليّات.

غير أنّ مبادرةً مماثلة فشلت في مجلس الشيوخ الذي يُهيمن عليه الجمهوريّون. وسيتحتّم على المجلسَين الآن التفاوض بهدف التوصّل الى نسخةٍ متّفق عليها من مشروع القانون.

وقال العضو الديموقراطي في الكونغرس رو خانا الذي اقترح التعديل، انّ هذا الاجراء يُظهر أنّ الولايات المتحدة ملّت من الحروب. وترامب الذي سحب بلاده عام 2018 من الاتفاق النووي الذي تم التوصل اليه في فيينا مع ايران عام 2015 وأعادَ فرض عقوبات صارمة على طهران في أعقاب ذلك كان قد أذنَ في يونيو بشنّ ضربة ضد ايران اثر اسقاطها طائرة أميركية بلا طيار، لكنه ألغى ذلك في اللحظة الأخيرة.

ووصف مايكل ماكول أرفع مسؤول جمهوري في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب التعديل بأنه «غير مسؤول» معتبرًا أنّ عمل الجيش يجب ألايكون معلّقا بعمليّة تشريعيّة قد تطول. وأضاف «هذا سيُكبّل أيدي جيشنا خلال فترة خطيرة. نحتاج الى جعل ايران وشركائها الارهابيين يفكّرون مرّتين قبل مهاجمة الأميركيين وأصدقائنا ومصالحنا».

