عربيات ودوليات

بنما الوكالات: اعلنت سلطة النقل البحري في بنما أن الاخيرة ستسحب علمها من المزيد من السفن التي تنتهك العقوبات والقوانين الدولية وذلك بعد حذف نحو ستين سفينة على صلة بايران وسورية من السجلات البنمية في الشهور القليلة الماضية.

وقال مصدران مطلعان ان رئيس بنما السابق خوان كارلوس فاريلا أعطى الضوء الأخضر لحذف 59 ناقلة من سجلات البلاد بعدما أعادت واشنطن عام 2018 فرض العقوبات على ايران. وأضاف المصدران أن معظم تلك السفن كان مملوكا لشركات تديرها الدولة في ايران، لكنها شملت أيضا سفنا على صلة بتسليم نفط لسورية.

واحتجزت البحرية البريطانية الناقلة العملاقة «غريس 1» المحملة بالنفط الايراني عند وصولها جبل طارق أوائل يوليو للاشتباه في انتهاكها العقوبات الأوروبية على دمشق. ووصلت الناقلة جبل طارق وعلى هيكلها اسمها المسجل في بنما، لكن الحكومة البنمية ذكرت لاحقا أنها حذفت السفينة من السجلات في 29 مايو الماضي.

وقال المدير العام للنقل البحري التجاري بسلطة النقل البحري في بنما رافاييل سيغارويستا لرويترز في بيان عبر البريد الالكتروني «ستواصل بنما سياسة سحب العلم». وأضاف «هدفنا تحسين نسبة امتثال أسطولنا ليس فقط لما يتعلق بعقوبات المنظمات الدولية، بل بتشريعات وقواعد بنما الحالية للأمن البحري أيضا». ولم يذكر تفاصيل بشأن الاجراءات القادمة أو الأساطيل المستهدفة.

