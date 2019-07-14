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بورت سالفر (الولايات المتحدة)- أ.ف.ب: أخلى الآلاف من سكان لويزيانا المناطق الساحلية قبل وصول العاصفة الاستوائية «باري» التي قد تتحوّل الى اعصار ويُتوقع أن ترافقها أمطار غزيرة قد تكون مدّمرة في هذه الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة.

وبحسب المركز الوطني للأعاصير كانت العاصفة ليل الجمعة السبت على بعد 170 كيلومتراً جنوب غرب مصبّ نهر ميسيسيبي الذي يعبر نيو أورلينز وكانت تتقدم ببطء نحو السواحل.

وتذكّر العاصفة «باري» بالاعصار كاترينا الذي ضرب المدينة وأثار صدمة لدى السكان. وكان آلاف السكان يجمعون أغراضهم قبل مغادرة منازلهم بناء على أوامر الاخلاء التي أصدرتها السلطات المحلية.

واختار البعض البقاء لأطول وقت ممكن أملاً لمواجهة العوامل المناخية.

ويقول كيث ديلاهوسي من أمام منزله المتنقل في بورت سالفر في جنوب نيو أورلينز، «سبق أن بقينا أثناء أعاصير كبيرة في حين أنه كان يجب أن نغادر».

ويضيف عامل الميكانيك البالغ ستين عاماً وهو يراقب مستوى مياه نهر ميسيسيبي القريب، «لكننا سنغادر اذا رأينا المياه ارتفعت الى هنا».

وأشار حاكم ولاية لويزيانا جون بل ادواردز الى أن الولاية نشرت أكثر من 300 حافلة لنقل السكان وفتحت السلطات أيضاً «مركز ايواء هائل» في أليكزاندريا في وسط الولاية. اذا تحققت التوقعات، سيكون «باري» الاعصار الأول في منطقة المحيط الأطلسي لهذا الموسم الذي يمتدّ من يونيو حتى نوفمبر. وتترافق الأعاصير من الفئة الأولى على مقياس سافير سيمبسون المؤلّف من خمس فئات، مع رياح تبلغ سرعتها 119 كيلومتراً في الساعة على الأقلّ.

وبحسب النشرة الأخيرة لخبراء الأرصاد الجوية، كانت الرياح تعصف بسرعة مئة كيلومتر في الساعة. ويُفترض أن تتسبب العاصفة بهطول ما بين 15 و25 سنتيمترا من الأمطار على جزء كبير من الساحل وقسم من ميسيسيبي في الشرق وولاية تكساس في الغرب، لكن تراكم المتساقطات قد يبلغ خمسين سنتيمتراً في بعض الأماكن.

ويُتوقع أن تهطل الأمطار على المناطق التي تشهد في الأصل منذ يناير فيضان أكبر نهر في أميركا الشمالية.

