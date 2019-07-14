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واشنطن- «كونا»- أ. ف. ب: اعلنت لجنتا القضاء والاستخبارات بمجلس النواب الاميركي انه تم تأجيل شهادة المستشار الأميركي السابق روبرت مولر بشأن تحقيقه في التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية والتواطؤ المحتمل مع حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمدة أسبوع حيث من المقرر ان يمثل الآن في الـ24 من يوليو الحالي.

وقال رئيسا اللجنتين جيرولد نادلر وآدم شيف في بيان مشترك انه «كان من المفترض أن يدلي مولر بشهادة لمدة ساعتين الاربعاء المقبل امام اللجنة القضائية ولجنة الاستخبارات بالمجلس ولكن بعدما اشتكى نواب من ان الوقت غير كافٍ لاستجواب المحقق تم ارجاء شهادته الى الـ24 من يوليو الحالي بناء على طلب مولر».

واضافا «يسرنا ان نعلن ان المستشار الخاص مولر سيقدم شهادة علنية اضافية عندما يمثل امام لجاننا».

واوضح الرئيسان ان مولر سيدلي بشهادته لمدة ثلاث ساعات امام اللجنة القضائية وبعد استراحه سيدلي بشهادته امام لجنة الاستخبارات.

واشارا الى ان جميع الاعضاء - الديموقراطيين والجمهوريين - من كلتا اللجنتين ستتاح لهم فرصة لاستجواب مولر علنا.

وذكرا انه سيتاح للشعب الأميركي اخيرا فرصة للاستماع مباشرة من مولر والحصول على مزيد من المعلومات عن تحقيقه والادلة التي اكتشفها بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة عام 2016 وامكانية قيام الرئيس الاميركي دونالد ترامب بعرقلة العدالة واساءة استغلال السلطة.

وكان مولر اصدر في مارس الماضي تقريرا بعد تحقيق استمر اكثر من عامين في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية يوثق فيه العديد من محاولات التواطؤ بين حملة ترامب وروسيا الا انه لم يتوصل الى ادلة قاطعة يمكن ان تؤسس لتوجيه اتهام بالتآمر. وعدد التقرير ايضا 10 مناسبات حاول ترامب فيها اعاقة العدالة لكن مولر امتنع عن اعطاء أي توصيات بتوجيه اتهامات له وقال انه لايملك صلاحيات ليفعل ذلك.

وفي 29 مايو الماضي قال مولر في تعليقه العلني الوحيد منذ نشر التقرير انه لم يبرئ ترامب من عرقلة العدالة لكن سياسات وزارة العدل منعته من توجيه اتهام اليه.

على صعيد اخر أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ حملة واسعة لترحيل مهاجرين غير قانونيين ستبدأ نهاية الاسبوع الحالي، وقال «أتوا بطريقة غير قانونية، في حين سنرحّلهم بطريقة قانونية. الأمر بسيط للغاية». وقال لصحافيين في حديقة البيت الابيض «ليس أمراً أحب فعله، ولكنّ أناساً أتوا الى بلدنا بطريقة غير قانونية».

واوضح ترامب الذي جعل من مكافحة الهجرة غير القانونية احدى ركائز سياسته، أنّه «مضطر» للقيام بعمليات الترحيل.

وأضاف «ملايين الأشخاص يقفون في طوابير ليصبحوا مواطنين في هذا البلد».

وتابع «أجروا الاختبارات، درسوا، تعلموا الانكليزية، انتظروا لسبع سنوات أو ثمان أو تسع ليس من العدل أن يكون كافياً لشخص عبور الحدود للحصول على الجنسية (الأميركية)».

وأعلن ترامب حملة التوقيفات في 21 يونيو ثم أرجئت أسبوعين حتى يتسنى للكونغرس التوصل الى تسوية حول التدابير الأمنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أنّ مداهمات للشرطة ضدّ مهاجرين غير قانونيين ستبدأ اليوم في نحو عشر مدن وأنّها ستطاول نحو ألفي عائلة في مرحلة أولى.

