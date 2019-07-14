عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: اعلنت وزارة الدفاع التركية ان وزير الدفاع خلوصي اكار اتفق مع مارك اسبر القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي على ضرورة ارسال فريق عسكري اميركي الى انقرة على وجه السرعة الأسبوع القادم لبحث اقامة منطقة آمنة في سورية.

الى ذلك دان مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بشدة استخدام النظام السوري اسلحة محظورة في غاراته واستخدام التجويع والحصار كأداتي حرب.

جاء ذلك اثناء مناقشته مشروع قرار حول انتهاكات حقوق الانسان بسورية، تقدمت به 10 دول بينها تركيا والأردن والكويت والمغرب وقطر، خلال اليوم الأخير من الجلسة الـ41 بجنيف.

وأشار مشروع القرار الى استمرار النظام السوري في انتهاكات حقوق الانسان، واستهدافه المؤسسات الصحية والمدارس، وتسبب غاراته في مقتل ما لا يقل عن 350 مدنيا ونزوح اكثر من 300 الف آخرين لا سيما خلال هجماته على منطقة ادلب (شمال غرب).

وأقر المجلس مشروع القرار بموافقة 26 عضوا ومعارضة 7 دول بينها مصر والعراق والصومال وارتيريا، وامتناع 14 آخرين عن التصويت بينها تونس. ويدين القرار بشدة انتهاكات النظام السوري لحقوق الانسان، لا سيما بحق المدنيين والأهداف المدنية.

كما يدين بشدة استخدام النظام اسلحة محظورة في غاراته على المناطق السكنية، وفي مقدمتها ادلب، وممارسة التجويع والحصار كأدوات حرب. وأعرب القرار عن المخاوف العميقة من ان تؤدي هجمات النظام في ادلب لسقوط خسائر في المدنيين.

ورفض القرار استهداف النظام السوري للأماكن ذات الكثافة السكانية العالية، بالأسلحة الثقيلة وبشكل عشوائي، واستخدام البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والصواريخ الباليستية.

وطالب القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجموعة الدعم الدولية الخاصة بسورية لدعم اعلان هدنة واسعة في سورية وبدء المفاوضات الخاصة بالعملية السياسية.

وناشد القرار النظام السوري للتعاون التام مع مجلس حقوق الانسان، والسماح للجنة الدولية للتحقيق في سورية بدخول البلاد بشكل فوري.

في غضون ذلك قتل 13 مدنياً بينهم اطفال في قصف جوي مستمر يستهدف محافظة ادلب في شمال غرب سورية، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان امس. وتتعرض محافظة ادلب ومناطق محاذية لها، حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين نسمة، لتصعيد في القصف السوري والروسي منذ اكثر من شهرين، يترافق مع معارك عنيفة تتركز في ريف حماة الشمالي. وأفاد المرصد السوري ان «الطائرات الحربية لقوات النظام وحليفتها روسيا تواصل استهدافها مناطق في ريف ادلب الجنوبي» مشيراً الى ان «القصف الروسي طال بعد منتصف ليل الجمعة السبت تجمعاً للنازحين قرب مدينة خان شيخون». وأسفرت الضربات، وفق المصدر نفسه عن مقتل ثمانية مدنيين بينهم اربعة اطفال ممن فروا خلال الأسابيع الماضية من بلدتهم اللطامنة في ريف حماة الشمالي جراء القصف والاشتباكات المستمرة. وتسبب القصف المستمر صباح امس ايضاً بمقتل مدني واحد وامرأة حامل واصابة عشرة آخرين بجروح في بلدة كفريا في شرق ادلب، بحسب مدير المرصد رامي عبدالرحمن الذي اشار الى ان القتيلين ايضاً من النازحين الذين اجبروا على مغادرة مناطقهم سابقاً في اطار اتفاقات تسوية مع قوات النظام.

