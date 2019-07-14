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تونس: ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب المهاجرين إلى 79


تونس - الوكالات: انتشل خفر السواحل التونسي 8 جثث لمهاجرين غير نظاميين على السواحل الجنوبية للبلاد ليرتفع بذلك عدد من تم انتشال جثثهم الى 79 شخصا منذ غرق القارب المنكوب في الثالث من يوليو الحالي جاء ذلك وفق ما افاد به منجي سليم رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي في محافظة مدنين (جنوب). وقال سليم «تم انتشال 8 جثث لمهاجرين غير نظامين على سواحل مدينة جرجيس».
وأشار الى انه تم منذ يوم الخميس انتشال 45 جثة تضاف الى 26 جثة اخرى تم انتشالها خلال الأسبوع الماضي ليصل عدد الجثث المُنتشلة الى 79 جثة.
وفُقد 82 مهاجرا غير نظامي اثر غرق قاربهم قبالة السواحل الجنوبية للبلاد وتمكن خفر السواحل التونسي من انقاذ 4 منهم على سواحل جرجيس احدهم فارق الحياة بسبب تدهور حالته الصحية. وقال سليم ان «المركب الذي غرق كان يحمل 86 شخصا من بينهم 7 نساء».


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