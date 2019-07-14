عربيات ودوليات

توقعت مصادر برلمانية مصرية ان يشهد العام المقبل2020 ثلاثة انتخابات، هي المحليات، ومجلس الشيوخ، ومجلس النواب، خاصة ان الأنظار تتجه صوب دور الانعقاد القادم لمجلس النواب والذي سيحدد كثيرا من ملامح الفترة السياسية المقبلة من خلال التشريعات التي سيقرها خاصة بعد التعديلات التي اجريت على الدستور خلال الأشهر الماضية، من بينها عودة مجلس الشورى تحت مسمى مجلس الشيوخ بصلاحيات محددة، ولفتت المصادر البرلمانية ان هناك مشاورات تجري في اروقة متخذي القرار حول ايهما يكون الأول هل انتخابات المحليات ام الشيوخ ام النواب الذي تنتهي ولايته في يوليو القادم، ولم يحسم بعد هل سيتم اجراء انتخابات شاملة دفعة واحدة ام كل انتخابات ستجري على حدة وسط تكهنات بوصول كلفة كل انتخابات لمليارين جنيه، ونفت المصادر ما يتردد من قبل بعض السياسيين والاعلاميين حول امكانية اجراء انتخابات الشيوخ والمحليات خلال العام الجاري، مؤكدة انه لن تجرى اي من الانتخابات خلال دور العام الجاري 2019 حيث سيكون هناك سلسلة من التشريعات ستصدر قبل ان يتم اجراء اي انتخابات وفي مقدمتها قانون تقسيم الدوائر الذي يعد عقبة في طريق اي انتخابات.

وعن جهوزية الأحزاب السياسية للانتخابات، قال النائب اشرف رشاد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ورئيس حزب مستقبل وطن، ان قانون الادارة المحلية لم يتم مناقشته حتى

الآن بالبرلمان، كما انه لن يتم مناقشته قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة وأكد «رشاد»، انه بالرغم من ان المحليات ركيزة اساسية في محاربة الفساد، الا ان عدم مناقشة القانون حتى الآن ترجع وجود العديد من المشروعات في هذا الشأن، بالاضافة الى تحديد الأولويات داخل المجلس، ولكن في حين الانتهاء من مناقشته سيتم طرحه بالجلسة العامة لاجراء مناقشات على نصوصه، والبدء في اقراره وأضاف رئيس حزب مستقبل وطن، انه فور اقرار القانون سوف ينظم الحزب العديد من الدورات التدريبية على 3 مستويات لتوعية الشباب بأهمية المحليات وكذلك طرق خوض الانتخابات، بالاضافة لتوعيتهم بدور ومسؤولية عضو المجلس المحلي، فضلاً عن فتح الأبواب خلال هذه الدورات لجميع الشباب للمشاركة بلا استثناء.

كما اعلن المستشار بهاء الدين ابو شقة، رئيس حزب الوفد، جهوزية الحزب لخوض اية انتخابات محلية او برلمانية في اي وقت، مؤكدا ان مقومات اي حزب سياسي ان يكون جاهزاً؛ لخوض الانتخابات في اي توقيت.

وأشار «أبو شقة» الى ان قواعد حزب الوفد بالقاهرة والمحافظات جاهزة لخوض الانتخابات، وفيما يتعلق بمشروع القانون المقدم الى البرلمان بخصوص مجلس الشيوخ وقال ابو شقة ان رأى حزب الوفد هو ان يكون عدد الأعضاء مائتين وسبعين عضواً، منهم 90 بالانتخابات الفردية والباقي بالقائمة المغلقة في الفصل التشريعي الأول، موضحا ان هذا يحقق التجانس المطلوب في اي مجلس نيابي، ويثرى الحياة الحزبية، تفعيلاً لنص المادة الخامسة من الدستور.

