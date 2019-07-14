عربيات ودوليات

قام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فجر امس بزيارة تفقدية للكلية الحربية بالقاهرة، حيث تابع برامج التدريب اليومية لرفع الكفاءة البدنية، وكذلك الاعداد المهارى لطلبة الكلية، وذلك بحضور الفريق اول محمد زكي وزير الدفاع والفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بان الرئيس السيسي شارك طلبة الكلية الحربية في نشاطهم الرياضي فجراً. كما تحدث السيسي خلال الجولة مع طلبة الكلية الحربية، مؤكدا ان التدريبات تعد احد اهم الركائز في بناء ضباط وقادة المستقبل داخل القوات المسلحة وتنمية قدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة اليهم لحماية الوطن والحفاظ علي امنه واستقراره ومقدراته، كما اكد اهمية اعداد جيل جديد من القادة والمقاتلين مسلح بالقدرات البدنية والعلمية والمهارات القتالية العالية لمواجهة التحديات الراهنة، كما اوصى الرئيس الطلبة بالحفاظ على استعدادهم الذهني والقتالي المرتفع، والتمسك بالمبادئ الأصيلة للعسكرية المصرية، واعلاء قيم الانضباط العسكري والتضحية من اجل الوطن، وشدد السيسي في حديثه مع طلبة الكلية على ان عليهم مسؤولية كبيرة بأن يكونوا قدوة لجميع شباب مصر، فضلاً عن دورهم المستقبلي في حماية الوطن والحفاظ علي مقدراته».

