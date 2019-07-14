دوليه

ضم إنتر رابع الدوري الإيطالي اول من امس لاعب وسط كالياري الدولي نيكولو باريلا لمدة خمسة أعوام.ورحب إنتر ميلان بلاعب الوسط الدولي (7 مباريات دولية) بنشر صورة كبيرة له على صفحته الرسمية، مشيرا إلى أنه سيلعب معه الموسم المقبل على سبيل الإعارة على أن يتعاقد معه بعد ذلك لمدة خمسة أعوام.

وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية فإن إنتر ميلان سيدفع 10 ملايين يورو مقابل الإعارة ثم يدفع 30 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو مكافآت للتعاقد معه لمدة خمسة أعوام.وبدأ باريلا (22 عاما) مسيرته الكروية مع كالياري وخاض معه 121 مباراة وسجل سبعة أهداف، وبات أصغر قائد في صفوفه بسن العشرين عاما.ولعب باريلا الذي أبدت أندية عدة اهتمامها بخدماته بينها روما وباريس سان جرمان الفرنسي، مع جميع المنتخبات الإيطالية للفئات العمرية من تحت 15 عاما حتى تحت 21 عاما، وحصد فضية بطولة اوروبا تحت 19 عاما عام 2016 والمركز الثالث في مونديال تحت 20 عاما عام 2017.

من جانب آخر، دخل إنتر في مفاوضات رسمية مع مان يونايتد الانكليزي للحصول على خدمات مهاجم الأخير البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو بحسب ما أعلن المدير الرياضي للأول بييرو اوسيليو.وقال اوسيليو بعد اجتماعه بمسؤولي يونايتد في مكاتب النادي الانكليزي الشمالي في لندن: «انها مقاربة رسمية بين ناديين مهمين. سنرى ما سيحصل. جميع اللاعبين الذين نرصدهم هم اهداف اتفقنا عليهم مع المدرب أنطونيو كونتي. نريد تلبية طلباته مع الأخذ بعين الاعتبار بعض المعايير المادية». ولا يبدو عرض انتر الأولي يلبي المطلوب لانه يريد استعارة اللاعب على مدى موسمين مقابل 9 ملايين يورو مع ضرورة شرائه في نهاية هذه الفترة.وبحسب تقارير صحافية، يصر مان يونايتد على الحصول نقدا على 75 مليون جنيه استرليني (حوالي 82 مليون يورو) وهو المبلغ الذي دفعه عندما ضم المهاجم البلجيكي من ايفرتون عام 2016. وخاض لوكاكو 96 مباراة في صفوف الشياطين الحمر وسجل 42 هدفا، لكن مدرب الفريق النروجي أولي غونار سولسكاير الذي حل بدلا من البرتغالي جوزيه مورينيو منتصف الموسم المنصرم، فضل عليه ماركوس راشفورد في مركز رأس الحربة.

