دوليه

تعاقد يوفنتوس بطل الدوري الايطالي في المواسم الثماني الأخيرة، مع الأرجنتيني كريستيان روميرو مدافع جنوى مقابل 26 مليون يورو حتى 2024 ولكنه سيبقى في صفوف الأخير الموسم المقبل على سبيل الاعارة.وقال فريق»السيدة العجوز» في بيان أن «يوفنتوس واللاعب وقعا عقدا لمدة خمسة أعوام حتى 30 يونيو 2024».وأضاف:»توصل يوفنتوس الى اتفاق مع جنوى باعارة مجانية للاعب حتى 30 يونيو 2020» مشيرا الى ان امكانية «مكافآت بقيمة 5.3 ملايين يورو سيتم دفعها إلى جنوى بحسب العروض» التي سيقدمها اللاعب.وخاض روميرو (21 عاما) 27 مباراة وسجل هدفين في موسمه الأول في إيطاليا بعدما انتقل إلى جنوى في يوليو الماضي قادما من بلغرانو الأرجنتيني.وبات روميرو سادس لاعب يتعاقد مع يوفنتوس ومدربه الجديد ماوريتسيو ساري بعد الويلزي ارون رامسي والفرنسي ادريان رابيو والتركي مريح ديميرال ولوكا بيليغريني اضافة الى عودة الحارس الاسطوري جانلويجي بوفون.وتوج يوفنتوس الموسم الماضي بلقبه الثامن في الدوري، لكنه لا يزال يلهث منذ 1996 خلف لقب بطل مسابقة دوري ابطال أوروبا.

