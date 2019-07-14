loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

ليون ضم أندرسن


أعلن نادي ليون الفرنسي اول من امس انتقال المدافع الدنماركي يواكيم أندرسن من سمبدوريا الإيطالي إلى صفوفه مقابل 30 مليون يورو حتى عام 2024، في صفقة هي الأغلى في تاريخ النادي الفرنسي. وأشار ليون في بيان إلى أن الناديين توصلا إلى اتفاق لانتقال أندرسن (23 عاما) من الدوري الإيطالي الى نظيره الفرنسي مقابل 24 مليون يورو، إضافة إلى 6 ملايين حوافز.ورحب رئيس ليون جان-ميشال أولاس بلاعبه الجديد امام الصحافيين قائلا: «بفرح كبير نرحب بيواكيم. كان احد اولوياتنا التعاقدية وكنا نتابعه عن قرب. نحن سعداء جدا بتعاقده معنا».
وعلق اللاعب السابق والمدير الرياضي الجديد للنادي، البرازيلي جونينيو قائلا: «كان اندرسن أولوية. هو مدافع تقني وجيد في الصراعات الثنائية على الكرة. بامكانه ان يلعب على الجهتين واتشوق لرؤيته يتدرب. نرغب بأن يلعب سريعا». وكان ليون تعاقد لاعب الوسط البرازيلي تياغو منديش من مواطنه ليل مقابل 26.5 مليون يورو مطلع الشهر الحالي في صفقة قياسية، قبل أن يحطم الرقم السابق بانضمام أندرسن إلى صفوفه، في صفقة هي الاغلى للاعب دنماركي أيضاً. وضم ليون مع افتتاح سوق الانتقالات إلى جانب أندرسن ومنديش، المالي يوسف كوني من ليل وحارس المرمى الروماني سيبريان تاتاروسانو (نانت) والبلجيكي هيريتييه ديونغ (أيندهوفن الهولندي) ونيكولاس فونتين (لايبزيغ الالماني) والبرازيلي جان لوكاس (فلامنغو).


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة