دوليه

أعلن نادي ليون الفرنسي اول من امس انتقال المدافع الدنماركي يواكيم أندرسن من سمبدوريا الإيطالي إلى صفوفه مقابل 30 مليون يورو حتى عام 2024، في صفقة هي الأغلى في تاريخ النادي الفرنسي. وأشار ليون في بيان إلى أن الناديين توصلا إلى اتفاق لانتقال أندرسن (23 عاما) من الدوري الإيطالي الى نظيره الفرنسي مقابل 24 مليون يورو، إضافة إلى 6 ملايين حوافز.ورحب رئيس ليون جان-ميشال أولاس بلاعبه الجديد امام الصحافيين قائلا: «بفرح كبير نرحب بيواكيم. كان احد اولوياتنا التعاقدية وكنا نتابعه عن قرب. نحن سعداء جدا بتعاقده معنا».

وعلق اللاعب السابق والمدير الرياضي الجديد للنادي، البرازيلي جونينيو قائلا: «كان اندرسن أولوية. هو مدافع تقني وجيد في الصراعات الثنائية على الكرة. بامكانه ان يلعب على الجهتين واتشوق لرؤيته يتدرب. نرغب بأن يلعب سريعا». وكان ليون تعاقد لاعب الوسط البرازيلي تياغو منديش من مواطنه ليل مقابل 26.5 مليون يورو مطلع الشهر الحالي في صفقة قياسية، قبل أن يحطم الرقم السابق بانضمام أندرسن إلى صفوفه، في صفقة هي الاغلى للاعب دنماركي أيضاً. وضم ليون مع افتتاح سوق الانتقالات إلى جانب أندرسن ومنديش، المالي يوسف كوني من ليل وحارس المرمى الروماني سيبريان تاتاروسانو (نانت) والبلجيكي هيريتييه ديونغ (أيندهوفن الهولندي) ونيكولاس فونتين (لايبزيغ الالماني) والبرازيلي جان لوكاس (فلامنغو).

