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دوليه

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زيدان يغيب عن ريال


غاب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الاسباني عن التدريبات الإعدادية للفريق للموسم الجديد في مونتريال «لأسباب شخصية».وكتب النادي في بيان نشر على موقعه الرسمي في شبكة الانترنت «مدربنا، زين الدين زيدان، غاب عن المعسكر الإعدادي للموسم الجديد في مونتريال لأسباب شخصية. وحتى عودته، فإن التدريبات سيقودها المدرب المساعد دافيد بيتوني».وأكدت صحيفة «آس» الإسبانية استنادا إلى مصادر داخل النادي الملكي أن زيدان «سيعود على الارجح» قبل المباراة الودية الإعدادية الأولى للموسم الجديد ضد بايرن ميونيخ الألماني والمقررة في 20 يوليو الحالي في هيوستن الأميركية.


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