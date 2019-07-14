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دوليه

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روبياليس انتقد إقامة مباريات في إسبانيا يوم الإثنين


انتقد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس اول من امس قرار رابطة الدوري «لا ليغا» إقامة مباريات مساء الإثنين في الموسم المقبل، على رغم رفض الهيئة الكروية العليا لذلك.وكتب روبياليس عبر «تويتر»، «الاتحاد الإسباني لا يجيز إقامة مباريات ضمن الليغا أيام الجمعة (من دون اتفاق) أو أيام الإثنين»، مضيفا «لا زلنا على موقفنا: لن تكون ثمة مباريات كرة قدم الإثنين».وكان رئيس الاتحاد الإسباني قد وعد في أبريل الماضي بالتوقف عن إقامة مباريات من الدوري المحلي مساء الإثنين، إضافة الى البحث في مسألة إقامة مباريات أيام الجمعة.وبحسب جدول المباريات الذي أعلنته الرابطة، من المقرر إقامة مباراة الإثنين 19 أغسطس، تليها أخرى الإثنين التالي. وينطلق الدوري الجمعة 16 أغسطس بلقاء حامل اللقب برشلونة ومضيفه أتلتيك بلباو.وأثارت إقامة مباريات الإثنين انتقادات وسط المشجعين خلال الموسم الماضي، وبقي جزء كبير من مدرجات ملاعب هذه المباريات فارغا.كما أثارت مباريات الإثنين انتقادات في ألمانيا، ما دفع الاتحاد المحلي الى التعهد بوقفها بدءا من موسم 2021-2022.


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