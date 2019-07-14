دوليه

ستكون مواجهة اليوم بين منتخبي السنغال وتونس، الأول والثاني على صعيد القارة في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا)، السادسة بينهما في أمم إفريقيا، بعد خمس مواجهات انتهت بفوز لكل منهما مقابل ثلاثة تعادلات. وقبل المواجهة على ستاد 30 يونيو في القاهرة، جاءت اللقاءات السابقة على الشكل الآتي: العام 1965 (دور المجموعات في تونس): تعادل المنتخبان 0-0. عام 2002 (دور المجموعات في مالي): تعادل المنتخبان 0-0. في العام 2004 (ربع النهائي في تونس): فازت تونس 1-0 في طريقها نحو إحراز اللقب الوحيد في تاريخها.

وفي 2008 (دور المجموعات في غانا): تعادل المنتخبان 2-2. وفي العام 2017 (دور المجموعات في الغابون): فازت السنغال 2-0.

في المقابل، يحمل الجزائر والسنغال الرقم 9 بينهما، وجاءت المواجهات السابقة بينهما في البطولة كالآتي:1980 (النهائي في نيجيريا): فازت نيجيريا 3-0. وفي العام 1982 (دور المجموعات في ليبيا): فازت الجزائر 2-1. وفي العام 1984 (دور المجموعات في ساحل العاج): تعادل المنتخبان 0-0. وفي 1998 (نصف النهائي في المغرب): فازت نيجيريا 9-8 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

وفي العام 1990 (دور المجموعات في الجزائر): فازت الجزائر 5-1. وفي 1990 (النهائي في الجزائر): فازت الجزائر 1-0. وفي 2002 (دور المجموعات في مالي): فازت نيجيريا 1-0. وفي 2010 (مباراة المركز الثالث في أنغولا): فازت نيجيريا 1-0.

