دوليه

شدد الفرنسي ألان جيريس مدرب منتخب تونس على أن معرفته بلاعبي منتخب السنغال الذي سبق له تدريبه، لن تكفي لضمان فوز نسور قرطاج على أسود تيرانغا في نصف النهائي. وأشرف جيريس على المنتخب السنغالي بين العامين 2013 و2015، وسيعود اليوم لمواجهة المدرب الحالي آليو سيسيه ولاعبين عرفهم عن قرب لاسيما النجم ساديو مانيه.

وقال الفرنسي في مؤتمر صحافي أمس: «أعرف غالبية اللاعبين في السنغال (...) اذا اختصرت نتيجة المباراة بمدى معرفتي بهم، سيكون الأمر جيدا، لكن الأمر ليس كذلك»، مشددا على أن «الميدان، وتوازن القوى بين المنتخبين، سيكون هو الأهم لتحقيق الفوز». وشدد جيريس على معرفته باللاعبين والعلاقات الجيدة التي لا تزال تربطه بعدد من مسؤولي الاتحاد السنغالي، لكنه أكد أن كل هذه الجوانب «شخصية وتتعلق بي فقط، ولا ترتبط بتونس» أو المباراة.

ولفت جيريس الذي عين على رأس الإدارة الفنية للمنتخب في ديسمبر 2018، الى إدراكه من البداية لأهمية بلوغ تونس نصف النهائي الذي شاركت فيه للمرة الأولى عام 2004، قبل أن تفشل في تخطي ربع النهائي في خمس محاولات، وتنجح في السادسة (2019). وأوضح أنه منذ قدومه «فهمت ما يعنيه بلوغ نصف النهائي (...) لأن المنتخب لم يصل الى هذه المرحلة منذ 2004»، معتبرا أن تخطي هذه العقبة هذا العام «أثار ارتياحا (...) لكننا نريد مواصلة المغامرة». وستجمع مباراة اليوم بين أفضل منتخبين إفريقيين في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اذ تحتل السنغال المركز 22 أمام تونس (25).واعتبر جيريس أن السنغال «هي بالطبع من المرشحين في هذه البطولة»، وتتمتع بلاعبين «يدافعون عن أندية كبيرة في بطولات كبيرة (...) هذا فريق ومجموعة كاملة في كل قطاعات اللعب».وبلغت السنغال الدور نصف النهائي بالتفوق 1-0 في ربع النهائي على بنين التي شكلت إحدى أبرز مفاجآت البطولة، بإقصائها المغرب من ثمن النهائي بركلات الترجيح.

