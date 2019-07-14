دوليه

أكد المدرب جمال بلماضي أمس السبت أن الجيل الحالي للمنتخب الجزائري يرغب في كتابة التاريخ عندما يلاقي نيجيريا اليوم في الدور نصف النهائي.

وقال بلماضي إن البطولة التي توج بها محاربو الصحراء تعود الى «منذ وقت طويل، وكانت على أرضنا. هذه (النسخة الحالية) بعيدة عن الديار، وستكون بالتأكيد أصعب». وتطرق اللاعب الدولي السابق البالغ من العمر 43 عاما، الى أسماء صنعت أمجاد الكرة الجزائرية، مثل لخضر بلومي وعلي بن شيخ ورابح ماجر وغيرهم أوصلوا المنتخب الى نهائيات كأس العالم 1982 و1986، وآخرين من الجيل الذي توج بلقب أمم إفريقيا 1990 مثل ماجر وجمال مناد وشريف الوزاني وغيرهم. وعلق بلماضي: «نريد ان نكتب تاريخنا أيضا، هؤلاء اللاعبون (الجيل الحالي) يريدون كتابة تاريخهم»، مضيفا «لم نعد بعيدين، تتبقى لنا خطوتان، لكنهما ستكونان صعبتين»، قبل رفع الكأس في نهائي 19 يوليو.وشدد على أن أول ما يجب القيام به هو «الفوز على نيجيريا غدا». وشدد بلماضي على أن «الجميع يرغب في خوض النهائي، مر وقت طويل لم يحصل لنا ذلك»، مؤكدا أن كل لاعبيه جاهزون باستثناء الظهير الأيمن يوسف عطال الذي تعرض لإصابة في الكتف ضد ساحل العاج، ستبعده عن مباراة نصف النهائي على الأقل، وربما لفترة أطول. وتابع: «سنحاول تقديم مباراة جيدة تتيح لنا المضي نحو النهائي، لن يكون الأمر سهلا لكن هذا هو هدفنا غدا».

