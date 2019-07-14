محلية

انشغل الشارع الرياضي هذه الايام بموضوع النادي العربي والكويت والقادسية بكرة القدم والنقاط الثلاث ومن له الاحقية بها وما هي نتيجة هذه الاحقية... الى هنا الموضوع واضح ولا يحتاج الى تأويل او أخذ رأي القضاة او المحامين والافتاءات الكثيرة لاستعراض العضلات القانونية لكل من ينتقد رأي محكمة التمييز. ونحن لم يمر علينا اكثر من اسبوع من رفع الايقاف الرياضي الذي اوقف حال ابنائنا اللاعبين بسبب فتاوى المحامين والقيادات الرياضية التي اوصلتنا الى الهاوية. ففي اكثر من مرة ذكرت فيها حقيقة لا احبها ولكنها مفروضة علينا (رضينا ام...؟) فالنظم الاولمبية والدولية تمنع اللجوء الى المحاكم الحكومية للفصل في اي موضوع رياضي سواء كان لدينا قوانين او تشريعات محلية تعطي الحق للهيئات الرياضية الاهلية في تحكيم امورها داخليا.... فبعد هذه السنوات من التوقف الرياضي خسرت الدولة اغلب قوتها لصالح المنظمات الرياضية الاهلية والتي يجب ان تتبع النظم العالمية في الفصل في خلافاتها... والكل يعلم بأن «محكمة الكاس» هي المحكمة الوحيدة التي يمكن للمشتكي ان يتجه لها وليس لمحكمة حكومية... وهذا المبدأ موجود من قبل الايقاف الرياضي والكل يعلم عنه سواء اصدرت الحكومة قانوناً او قراراً بذلك؟ فالخطأ مشترك بين من اتجه او اتخذ قراراً الى جهة قانونية في المجال الرياضي غير «محكمة الكاس».

لن ازيد او اعيد ما اقوله لاننا كلنا نعلم بهذه المعلومة ولكنهم «يستعبطون انفسهم» من مبدأ انه اسهل طريق لتأخير البت بهذه القضية... فهل يعقل ان نأخذ وقتاً في قرار مصيري في مثل هذا الموضوع بعد سنتين تقريبا من حدوثه... فهل سنلقي كل ما ترتب عليه من قرارات ادارية او فنية؟ سؤال اسأله لمن كان او شارك في وضع خارطة الطريق لرفع الايقاف الرياضي...كما يقولون؟... والله من وراء القصد.

