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تغلب الأزرق على فريق مارلو الإنكليزي 3-2 في اللقاء الودي الذي جمعهما أول من أمس على ملعب بيشام آبي في أولى مبارياته الودية ضمن معسكره الخارجي في لندن، استعداداً لبطولة غرب آسيا المقرر إقامتها في العراق في اغسطس المقبل وتصفيات آسيا المشتركة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين المقرر انطلاقها في سبتمبر المقبل. سجل أهداف الأزرق عمر حبيتر وفيصل عجب ومبارك الفنيني.

وخاض المنتخب أمس مباراته الثانية أمام فريق هنجرفورد على أن يلعب مباراته أمام ميد أند هيد بعد غد.

ويخوض الفريق صباح اليوم تدريباً خفيفاً من أجل إعادة التأهيل على أن ينال اللاعبون راحة في الفترة المسائية، ثم العودة إلى التدريب على فترتين صباحية ومسائية يوم غد الاثنين قبل خوض المباراة الودية الثلاثاء. وبحسب تصريحات سابقة للمدرب الكرواتي روميو يوزاك فإن المعسكر سيكون على قسمين القسم الأول سينتهي بنهاية المباراة الودية الثالثة، على أن يكون القسم الثاني أكثر جدية ويركز فيه المدرب على اختيار التشكيلة التي ستخوض بطولة غرب آسيا من خلال مواجهة فرق بمستوى أقوى مثل ريدينغ وكوينز بارك رينجرز وأستون فيلا.

ويستمر معسكر الأزرق في لندن حتى 27 يوليو الحالي، على أن يخوض مباراة ودية أخرى بعد العودة من المعسكر وقبل السفر إلى العراق لخوض منافسات بطولة غرب آسيا حيث يلعب الأزرق في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات السعودية والأردن والبحرين.

في سياق متصل، استأنف المنتخب الاردني تدريباته البدنية والفنية صباح اول من امس على ملعب الكرامة في العاصمة عمان، قبل ان يصعد تحضيراته هذا الاسبوع تأهباً لاختيار 26 لاعباً من القائمة الاولية، للدخول في معسكر تدريبي بتركيا 19 الحالي يستمر حتى نهاية الشهر.ويعقب معسكر تركيا، اختيار القائمة النهائية للمنتخب والتي تضم 23 لاعباً، للمشاركة في بطولة غرب آسيا. من جانب آخر، قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم المشاركة في بطولة غرب آسيا للمنتخبات بفريق رديف لا يضم لاعبي الفرق الأربعة المشاركة في دوري أبطال آسيا، النصر والهلال والأهلي والاتحاد. وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية أن المنتخب سيقوده مدرب محلي لم يتحدد اسمه بعد، وأشارت إلى أن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبدالخالق مسعود ذكر أن الاتحاد السعودي أرسل الأربعاء الماضي قائمة أولية للوفد المشارك لاستخراج تأشيرات الدخول.

