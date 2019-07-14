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كرمت عمادة شؤون الطلبة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لاعبي منتخبات الهيئة الفائزين بالدورة الرياضية الثامنة لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي أقيمت في الفترة من 1 إلى 10 أبريل 2019. واقيم الحفل برعاية وحضور مدير عام الهيئة د. علي فهد المضف، كما حضر الحفل نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث أ. د. جاسم الأنصاري، ونائب المدير العام للخدمات الأكاديمية المساندة د. جاسم الإستاد وعدد من قياديي الهيئة ومنتسبيها.

وبهذه المناسبة تقدم عميد شؤون الطلبة د. حسين المكيمي بالشكر الجزيل لمدير عام الهيئة د. علي المضف على دعمه اللامحدود للدورة الرياضية، مقدما شكره ايضا لنواب المدير العام ولجميع اللجان العاملة في البطولة. كما شكر د. المكيمي بنك بيت التمويل الكويتي و الذي مثله بالحضور المدير التنفيذي للعلاقات العامة والإعلام للمجموعة يوسف الرويح على رعايته للدورة الرياضية ولحفل التكريم. كما أثنى د. المكيمي على الدور الكبير الذي قام به الطلبة المشاركون في البطولة و على الإنجازات التي حققوها خلال الدورة.وفي ختام الحفل كرم د. علي المضف منتخبات الهيئة الفائزة بالبطولة.

