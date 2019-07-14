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اطلع رئيس اتحاد الملاكمة محمد العنزي رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح على آخر الاستعدادات للبطولة الآسيوية للملاكمة التي تستضيفها الكويت مطلع الشهر المقبل، جاء ذلك خلال استقبال الشيخ فهد للعنزي في مكتبه بمقر اللجنة، حيث قدم العنزي لرئيس اللجنة الأولمبية كتاب شكر عبر خلاله وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين وجميع منتسبي لعبة الملاكمة عن بالغ شكرهم لرعايته البطولة الآسيوية التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 1 الى 9 أغسطس المقبل بمشاركة أكثر من 25 دولة.

واستمع الشيخ فهد إلى شرح مفصل حول استعدادات اللجنة المنظمة العليا واللجان العاملة في البطولة والجهود المبذولة لإنجاح هذا الحدث الاسيوي واظهاره بالمظهر الذي يليق بإسم الكويت

كما اطمأن الشيخ فهد على سير معسكر المنتخب الوطني في أذربيجان واستعداداته لدخول منافسات البطولة مشددا على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه اللاعبين من أجل تحقيق إنجازات تسجل باسم الكويت.