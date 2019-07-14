دوليه

أعرب لاعب كرة السلة الأميركي راسل وستبروك عن امتنانه الدائم لفريقه السابق أوكلاهوما سيتي ثاندر ومشجعيه بعد انتقاله الى هيوستن روكتس، حيث رحب جيمس هاردن بوصول زميله الجديد- القديم. ونشر وستبرك عبر حسابه على إنستغرام رسالة مؤثرة الى جماهير فريقه السابق «لا يمكنني إيجاد الكلمات لكل الأحاسيس التي أشعر بها حاليا. لقد كانت مسيرة رائعة في أوكلاهوما»، متابعا «دعمتموني في السراء والضراء، ووقفتم الى جانبي في الأوقات الجيدة والسيئة».

وأضاف «لكل ذلك، أنا ممتن لكم الى الأبد».

وأتت تصريحات وستبروك لتؤكد انتقاله الى روكتس في صفقة ستشهد مضي زميله السابق في أوكلاهوما كريس بول في الاتجاه المعاكس، اضافة الى خيارين في الجولة الاولى من الـ «درافت» المخصص لضم لاعبي الجامعات وحتى الثانويات والأجانب الى الدوري.

وأردف إبن الـ 30 عاما: «أغادر أوكلاهوما مع العديد من الأصدقاء والكثير من الامتنان. لا يمكنني أن اشكركم جميعا بما يكفي لوقوفكم الى جانبي».

