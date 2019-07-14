الاخيرة

أعلنت وزارة الآثار المصرية، امس افتتاح هرمين أثريين في منطقة آثار دهشور، جنوب القاهرة، للزيارة لأول مرة منذ عام 1965. أوضحت الوزارة أن الهرمين هما هرم «سنفرو المنحني»، و«هرم الكا»، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويرهما وترميمهما. وقال وزير الآثار المصري خالد العناني، في كلمة أثناء فعاليات الافتتاح، إنه «لأول مرة يتم افتتاح هرم سنفرو المنحني وهرم الكا العقائدي الخاص به للجمهور منذ عام 1965».

وتابع العناني موضحاً أن «الهرم المنحني وغيره من الأهرامات الموجودة في منطقة دهشور الأثرية مسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) كجزء من جبانة منف الأثرية». وأوضح العناني أن «الهرم المنحني يمثل مرحلة انتقالية في عملية بناء تطوير الأهرامات بين هرم زوسر المدرج وهرم ميدوم والهرم الأحمر الذي بناه الملك سنفرو في دهشور أيضاً، بعد أن اكتشف أن الهرم المنحني يميل بزاوية».

