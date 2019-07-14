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من الفنانين القدماء عندنا في الكويت فنان كان متفوقاً في غنائه، وكان له جمهور يحب سماعه ويجلس إليه من أجل ذلك، ولم يكن في وقته قادراً على التسجيل لأن الآلات الخاصة بذلك لم تكن قد ظهرت إلى الوجود ما بيننا، ولذا فلم يَحْظَ بسماعه والتمتع بما يؤديه من ألحان إلا الذين يفدون إليه رغبة في ذلك.

هذا الفنان هو المرحوم يوسف البكر.

وعندما قُدِّرَ لنا أن نسمعه بعد وفاته تَهَيَّأَ لذلك رَجُلَُ مُحِبُّ للفن، حريص على إحياء التراث الشعبي هو الاستاذ أحمد البشر الرومي، الذي كان يتردد على هذا الفنَّان ويستمع إليه معجباً بفنه، وقد استطاع أن يحصل على آلةِ تسجيل ربما أنها كانت الأولى من نوعها في الكويت أمده بها المرحوم الشيخ جابر العلي الصباح الذي كان يهتم بالتراث الشعبي كذلك، ومن الأغاني التي قام الأستاذ أحمد البشر الرومي بتسجيلها يومذاك هذه الأغنية التي غناها فيما بعد أكثر من مغنٍّ، وكانت من ألحان عبدالله الفرج وغناء يوسف البكر. ومن هؤلاء الفنان سعود الراشد والفنان محمود الكويتي، كما غناها الفنان عبدالله فضالة ومنها:

إن هنداً يرق منها المحيا

ليس إلا من البها أن تُحَيَّا

رَبِّ هب لي الجلادَة صبراً

وإِدَنْ من لدنك هَبْ لي وَلِيَّا

لا تذرني إلى الكآبة والوجـ

ـد إلهي أهيم فرداً خليا

وهي ستة أبيات لم يعرف قائلها حتى الآن.

يقول الشاعر: إن هنداً ذات جمال أخَّاذ، وذات وجه رقيق الملامح، بديع الحسن، وهي فتاة خجول، ولكن البهاء البادي على محيَّاها الجميل يدفع المرء إلى محادثتها بادئاً بالتحيّة وموفور السلام على الرغم من خجلها.

ثم يضيف: إنني وقد رأيتها على هذه الصورة البديعة، لم أقدر على تَحِيَّتِهَا والحديث إليها لجلال منظرها، ولذا فقد طلبت من الله عز وجل أن يهبني صبراً، ولا يتركني للكآبة التي سيطرت عليّ بسبب ما أشعر به من حرماني منها.

وعندما تَحَدَّثَتْ وجدت في كلامها رقّة، وأحسست بقربها أُنْساً، فأنا لا أنسى ذلك الكلام البديع، ولا يغيب عن بالي ما قالته لي من أحاديث. وكيف أنساها الآن وقد هجرتني وابتعدت عني، بل وعاتبتني مسرفةً في عتابها لي، وأنا - أيضاً - لا أنساها وهي كالنجم الساطع في حياتي، بل لم تكن نجماً عادياً، بل هي الثريا التي يعجب الناس بهاؤها، وحُسنُ طلتها في السماء.

وكيف أنسى ذلك الطرف الساحر، والنظرات المليئة بالإغراء.

ولم أكن قد توصّلت إلى معرفة قائل هذه الأبيات حتى اطلعت على ديوان الشاعر عبدالله الفرج الذي قامت بنشره مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري، فوجدت فيه مجموعة من أشعار هذا الشاعر مما كتبه باللغة الفصحى، وكانت في الديوان الذي أشرت إليه وتم طبعه في سنة 2001م منسوبة إليه، ولا أعلم عن ذلك علم اليقين.

أما من حيث اللحن فهذه نبذة كتبتها عنه في سنة 2012م في كتابي: «غناء القصائد العربية في التراث الشعبي الكويتي»، وهذا نصها:

«ذكر الأستاذ غنام الديكان أن لحن «إن هنداً يرق منها المحيا» من نوع الاستماع، وهناك عدد من الأغنيات الملحنة على هذا النمط، والواقع أن غناء الصوت تتبعه ألوان أخرى من الغناء تُؤَدَّى بطريقته نفسها من حيث اختيار الشعر ومصاحبة العود والإيقاع، أما الاستماع فهو نوع من الغناء المرسل، فهو إلقاء منغَّم على إِيقاَعِ ثنائية، وقد برع عبدالله الفرج في تلحين هذا النوع من الغناء الذي لا يخرج عن مظلة الصوت».

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نعود الآن إلى ذكر الفنان يوسف البكر، فنذكر أنه نقل هذه الأغنيات بالتسلسل عن فنان قديم التقطها مباشرة من الشاعر الفنان عبدالله محمد الفرج، وقد نقل عنه فنه وصار يغني غناءه فترة من الزمن بعد وفاة معلمه تلميذه خالد البكر الذي كان يعيش في حي الشرق من العاصمة، وكانت له جلسة يحضرها عدد من كبار القوم، وأما يوسف البكر وهو أخوه فكان لا يفارقه، وهما يسكنان معاً في بيت واحد إلى أن انتقل يوسف إلى بيت خاص به. وتوفي أخوه خالد في حوالي سنة 1925م.

واستمر يوسف البكر في بيته، وافتتح له به ديواناً كان الأستاذ أحمد البشر من رواده، وكان يسمع عنه الأغاني التي جاءت عبر سلسلة ذهبية بدأت بعبد الفرج فإبراهيم بن يعقوب فخالد البكر، فالمطرب الذي نتحدث عنه يوسف البكر.

وكان أحمد البشر يتمنى أن يصنع شيئاً يحفظ هذا التراث الفني الجميل، فوجد ضالته في آلة التسجيل التي جاءته هدية من الشيخ جابر العلي الصباح. ولم يتأخر فذهب بهذه الآلة إلى يوسف البكر، وطلب منه أن يغني أمام (المسَجِّلَة) حتى يحفظ صوته وغناءه. يقول البشر: «فرفض في بادئ الأمر، فأقنعته بأن نُسجِّل صوتاً واحداً ليسمعه... وسجلنا؛ وعندما سمع صوته ارتاح وطرب، وقال كأنني أسمع صوت أخي خالد، ثم وافق على أن يسجل كل ما يعرفه من الأصوات والاستماعات».

وبهذا حصلنا على كنز من كنوز تراثنا الغنائي الذي لو لم ينهض الأستاذ أحمد البشر الرومي بَـمُهِمَّةِ تسجيله لضاع.

ويكفي قوله: «وقد سجلت له أكثر من ستين أغنية ما بين صوت واستماع، ولم استنزف كل ما عنده».

إذن فنحن مطالبون بالمحافظة على هذه المجموعة القيمة من الأغاني التراثية التي حدد عددها الأستاذ أحمد البشر.

وأخيراً فإن يوسف البكر بعد فترة قصيرة من أدائه هذه المهمة الصعبة والجليلة، بدأ يدخل مرحلة الضعف لكبر سنه، ثم اعتراه المرض، فانتقل إلى رحمة الله مأسوفاً عليه في شهر يوليو لسنة 1955م. رحمه الله.

