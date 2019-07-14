الاخيرة

شددنا في أكثر من مقالة عبر هذه الزاوية أن معيار قوة الدولة ومتانة مؤسساتها مرتبط بمدى وجود أجهزة حكومية رقابية تمارس رقابة مشددة على أعمالها وهو ما يتمثل في الكويت بديوان المحاسبة الذي تم تأسيسه وفقاً لهذه الغاية.

إن المراقبة المشددة على أعمال المؤسسات الحكومية تؤدي إلى إتقان في تطبيق القوانين المفروضة وتقليل للفساد المالي وإنهاء سطوة الرجل الواحد على بعض المؤسسات الحكومية والتي تتم من خلال قيام بعض المديرين بتعيين الأقرباء والأصدقاء وذلك لضمان دائرة من الموالين تحيط به وتتخفى على معاملاته المشبوهة وغير المشروعة داخل المؤسسة.

لكن عدم التطوير في أعمال وتقنيات وآليات الرقابة على المؤسسات الحكومية يدفع بعض المتربصين والفاسدين من المتنفذين لاستحداث آليات مخادعة جديدة لخداع النظام الرقابي الذي قد يصيبه الترهل بسبب عدم التطوير كما هو الحال مع أي نظام مراقبة عالمي، حيث تتطور آليات الرقابة تبعاً لتطورات آليات الفساد على مستوى البنوك والشركات والمؤسسات العالمية وهو أمر طبيعي وعادي.

وفي حقيقة الأمر شدتني استجابة ديوان المحاسبة لهذه التحديات الجديدة في عالم الرقابة وتدشين مشروع «نظم الرقابة الداخلية» والذي يسعى بحسب القائمين لدعم وحدات الرقابة الداخلية في الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة لضمان أعلى مستوى من الشفافية.

ولا يكفي إقرار المشروع وإطلاع الجهات العليا بعد الاحتفال بانطلاقه، بل لا بد أن تُضمن استمراريته وأن يحمى من هجمات المتنفذين الذين سيسعون جاهدين لتحويل أي مشروع رقابة إصلاحي ومالي إلى مجرد حبر على ورق عبر إغراقه في بحر البيوقراطية الحكومية والصراعات السياسية والنيابية لضمان تعطل الرقابة على الفساد والفاسدين وهو ما حدث لمشاريع إصلاحية كثيرة.

وباعتقادي فإن أسهل حيلة ينتهجها الفاسدون لإسقاط المشاريع الحكومية الإصلاحية المتناثرة هنا وهناك هو إسناد الأمر لغير أهله وتعيين موظفين من غير الكفاءات ومديرين ينتهجون الكسل سبيلاً للحياة، لذلك فلا بد لديوان المحاسبة من تدريب الكفاءات الوطنية الشابة في أعلى مؤسسات الرقابة العالمية لضمان تفعيل آلية الرقابة على أعلى مستوياتها.

ختاماً، لا شك أننا في الكويت نعاني الكثير من المشاكل ابتداء من الروتين الحكومي الذي يعطل المشاريع وانتهاء بالفساد المالي والإداري، لكن أنظمة الرقابة لدينا مع وجود علل كبيرة فيها تفوق ما لدى الأشقاء الخليجيين ولا بد لنا أن نسعى لتطوير هذه الأنظمة الرقابية ونحافظ عليها عبر سن المزيد من القوانين التي تحميها من الملتفين عليها لا أن نحاول تجاوزها بحجج «تسريع إنشاء المشاريع» وغيرها.

