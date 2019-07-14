وضحة عبدالمحسن مرزوق العتيبي، أرملة ندا غزاي الرقاص العتيبي 70 عاما، شيعت، بيان، ق 6، ش 3، م 48، ت: 55510114، 66610114.

زايد عواد فوزان الفضلي 64 عاما، شيع، جابر العلي، ق 3، ش 17، م 16، ت: 99507749، 55221142.

عائدة جرجس سلوم 68 عاما، شيعت، الرجال: في مقبرة الصليبخات فقط، ت: 96666106، النساء: المسايل، ق 1، ش 101، م 336B.

عبدالمحسن ابراهيم عبدالمحسن سكيني 62 عاما، شيع، الرجال: الروضة، ق 2، صالة دسمان، ت: 97923336، 66814666، النساء: الصليبخات، ق 2، ش 104، م 10، ت: 65554249.

محمد حمود حسن الرشيدي 49 عاما، شيع، الرجال: القيروان، ق 1، ش 109، م 40، ت: 97609448، النساء: سعد العبدالله، ق 11، ش 185، م 9، ت: 55344380.

خلف سعيد محمد بن سلامة 83 عاما، شيع، الرجال: الروضة، ق3، شارع شهاب البحر، م 25، ت: 97557557، النساء: العديلية، ق 1، ش 12، م 3، ت: 96955555.

قبلان محمد قبلان العبيان 61 عاما، شيع، الرجال: سلوى، ق 1، ش 100 شارع سالم بن تويم الدوري، م 25، ت: 99374405، النساء: سلوى ق 2، شارع عبدالرحمن الغافقي، م 22، ت: 99669207.

موان طفيل مقذل العازمي 70 عاما، شيع، صباح الناصر، ق 3، ش 13، م 47، مقابل الدائري السادس، ت: 99084945، 99049701.

محمد جارالله ابراهيم الحبيب 63 عاما، التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: قرطبة، ق 3، ش 3، ج 7، م 14، ت: 98881345، النساء: العدان، ق 4، ش 18، م 34، ت: 98888038.

إنا لله وإنا إليه راجعون