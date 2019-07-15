دوليه

قال رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور إن محمود عبد المنعم «كهربا» لا يستطيع الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلا بموافقة إدارة النادي. وأضاف أن النادي الذي سيتعاقد مع كهربا بدون موافقة الزمالك سيتعرض لعقوبة بالمنع من إبرام تعاقدات جديدة. وتابع: «لست قلقا من الشائعات فما يحدث معنا يحدث ضد مصر من أعدائها.. وجماهيرنا في الوطن العربي وأفريقيا لا تقل عن 70%». وواصل: «كهربا لا يستطيع التحرك من نادي الزمالك إلا بموافقتي أو بعد عرضه للبيع وإنبي كان يمتلك لاعبين أفضل منه بمراحل وكان يحتاج للانضباط».

وأضاف: «بعدما انتقل إلى الزمالك أراد كهربا الاحتراف وطلب مني الرحيل بعدما حضر مع والده وانتقل إلى سويسرا بعد إلحاح ثم عاد وتبقى في عقده سنة واحدة». وزاد: «السنة المتبقية تم دمجها مع العقد الجديد الذي وثق بالفعل في اتحاد الكرة وحصل على مستحقاته بالكامل عن ثلاث سنوات».

وقال: «اللاعب يحصل على 5 ملايين جنيه سنويا ويريد الحصول على 20 مليون لا يهمني انتقال كهربا لأي ناد في مصر وأعده بمفاجأة كبيرة ستظهر له وبالقانون».

ونفى منصور وجود أي عرض من أندية خارجية للحصول على خدمات طارق حامد لاعب الوسط أو أي لاعب في صفوف الفريق.

وقال: «البعض يعلم أن الزمالك مقبل على 3 مباريات هامة من أجل الفوز بالدوري الممتاز وما يحدث محاولة لضرب الفريق».

وشهدت الساعات الماضية ظهور تقارير إعلامية سعودية عن حسم اتحاد جدة لصفقة التعاقد مع طارق حامد مقابل 4 ملايين دولار مقابل الإعارة لمدة عام.

وقال مرتضى: «لا يوجد أي رئيس ناد أو مسؤول تحدث معي من أجل الحصول على لاعب».وأضاف: «طارق حامد لاعب مهم للغاية في الزمالك والمنتخب المصري كما أنني أعتبره رئيس النادي داخل الملعب في التعامل مع الزملاء وفي التوجيه».

وقال «إذا حصل طارق حامد على أي عرض من الخارج براتب كبير سأقوم بتعويضه من أجل الاستمرار وسأتمسك بهذا اللاعب حتى النهاية.» وأكد أن هناك تواصلاً مستمراً مع إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي بشأن التعاقد مع الحارس محمد عواد، مضيفا أن الاختلاف مع الإسماعيلي على الأمور المالية. وتابع: «أعتقد أن عواد في الزمالك بنسبة تتراوح ما بين 80 أو 85%، وإذا احتاج الإسماعيلي أي لاعب سنوافق». وواصل «نجحنا في إتمام عدة صفقات ستسعد جماهير الزمالك ولن نعلن عن أي صفقة جديدة إلا بعد المباراة الأخيرة في الدوري أمام الأهلي». وأكمل «تعاقدنا حتى الآن مع خمسة لاعبين سوبر من بينهم ثنائي أجنبي».

