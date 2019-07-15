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تنتظر وزارة الرياضة المصرية موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على تعيين لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة. وتقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبوريدة باستقالة جماعية عقب خروج المنتخب الأول من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا على أرض الفراعنة.

أوضح وزير الرياضة د. أشرف صبحي «حتى الآن لم يصدر أي قرار بتعيين لجان مؤقتة ومتمسك بالعمل بلائحة اتحاد الكرة والمتوافقة مع اللوائح الدولية».

وأضاف أنه ينتظر انتهاء المهلة القانونية لاستقالة مجلس إدارة اتحاد الكرة بجانب رؤية المدير التنفيذي العميد ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس الاتحاد فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة خاصة أن مصر تستعد أيضا لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما في شهر نوفمبر المقبل. وأكد أنه لن يخاطر بمستقبل الكرة المصرية بتعيين لجنة مؤقتة سوى من خلال الطرق المشروعة ووفقا للوائح الاتحاد الدولي «فيفا» ولائحة اتحاد الكرة.

وعقد ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة جلسة مع صبحي وطلب منه الوزير إرسال استفسار للفيفا عن قانونية تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد.

