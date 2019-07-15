دوليه

عيَّن نادي القادسية، وليد الدمخي مديراً ادارياً لقطاع الناشئين للكرة الطائرة وخالد الدويسان مديراً فنيا في القطاع، فيما سيتولى ياسين الصغيري مهمة تدريب فريقي الشباب «تحت 19 سنة» والناشئين «تحت 16 سنة» ويساعده محمد غالب و نعمة البدر مشرفاً، بينما يدرب فريق الاشبال «تحت 14 سنة» والبراعم «تحت 11 سنة» عادل الساحلي ويساعده كريم بوعياد والمشرف محمد القبندي. وكان النادي تعاقد في وقت سابق مع التونسي صابر عبدالواحد لتدريب الفريق الاول.

يذكر ان الدمخي عمل في الفترة الماضية مديرا للفريق الاول ولعدة سنوات، الا انه ابتعد عن النادي لظروف خاصة قبل ان يتم اسناد مهمة المدير الاداري لقطاع الناشئين له.

وأكد الدمخي، انه سيخدم القلعة الصفراء من اي موقع كان، مقدما شكره لادارة النادي على ثقتها به وتعيينه مديرا لقطاع الناشئين، آملاً ان تشهد الفترة المقبلة تطورا كبيرا بهذا القطاع وان يعود مجددا الى المنافسة على الالقاب.واضاف: «نحتاج الى تعاون ادارة النادي ودعمها للقطاع الذي يحتاج الى عمل وجهد كبير من أجل اعادة بناء المراحل السنية».