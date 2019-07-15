دوليه

أفاد خالد محمود طبيب الأهلي المصري إن المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق لا يعاني من أي إصابات، مشيرا إلى أن عدم مشاركته في مران الأول من أمس كانت بسبب شعوره بالإجهاد.وبين أن ازارو خاض تدريبات بدنية لتجنب التعرض للإصابة بعد شكواه من الإجهاد، وهو جاهز للمشاركة في التدريبات بصورة طبيعية. ويتأهب الأهلي للقاء فريق أوكام الإسباني في ثالث المباريات الودية اليوم، على ملعب بيناتار أرينا بمدين سان بيدر في ختام معسكر الإعداد الخارجي بإسبانيا.من جانب آخر، اطمأن طبيب الأهلي على سعد سمير مدافع الفريق، الذي يخضع لبرنامج العلاج الطبيعي، مؤكدا أن اللاعب يتحسن بشكل كبير ويتقدم في برنامج التأهيل الذي يخضع له من أجل العودة إلى التدريبات الجماعية بعد التعافي تماما من الإصابة.وكان سعد سمير تعرض خلال الفترة الماضية للإصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي. من جهة اخرى، حرص مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، على عقد جلسة مع رباعى الفريق الدولي محمد الشناوى ووليد سليمان ومروان محسن وأيمن أشرف فور وصولهم اول من أمس، إلى معسكر الإعداد المقام فى إسبانيا.وتحدث لاسارتي مع الرباعى عن أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة تحقيق أقصى استفادة من المعسكر من أجل المساهمة فى التتويج بلقب الدوري.

