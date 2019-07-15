دوليه

احتفل سكان مدغشقر بعودة منتخب بلادهم أول من أمس بعد مشاركته الأولى في كأس أمم أفريقيا المقامة في مصر حاليا حيث ودع البطولة عقب بلوغ ربع النهائي ، وحظي المنتخب باستقبال شعبي كبير في العاصمة أنتاناناريفو كما نال اهتماماً بالغاً من الحكومة.

و قدم منتخب مدغشقر مستوى نال اعجاب المتابعين وشبه النقاد مسيرته بمنتخب ايسلندا في امم اوروبا 2016 لأن المنتخب تراجع في الاعوام الاخيرة فنيا بسبب تعرض اتحاده للايقاف وتدهور ترتيبه الى المركز 188 في تصنيف فيفا عام 2013 غير أن عملا جادا ساهم في تحسنه وقفز الى المركز 108 عالميا في يونيو الماضي.

مدغشقر جزيرة في المحيط الهندي وبلد ينتمي للبلدان الأقل تقدما بحسب الامم المتحدة ، يعرفه الجميع من فلم مدغشقر الكارتوني وربما يعشقه آخرون لقهوته ، مصدر دخله الزراعة والسياحة البيئية نظرا لحياة البراري الفريدة فيه ، لا يوجد فيه دوري محترفين ولا منشآت للعبة لكن المنتخب نجح اولا بالتأهل من التصفيات رغم صعوبة الظروف ثم اتبعه بعروض امتعت جمهور اللعبة في النهائيات.

الصورة توضح إلى أي مدى يمكن لكرة القدم أن تصبح مصدر متعة وتوحد الشعب مهما كانت الظروف . ( ا. ف .ب )

