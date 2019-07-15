دوليه

أشاد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ بإزدهار نشاط الاتحاد الدولي للقوس والسهم تحت قيادة نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس الاتحاد الدولي للقوس والسهم د. إيغور إيردنر، كما أثنى على تقدم مستوى اللاعبين واللاعبات مما يحفز الجمهور على حضور نهائيات بطولات العالم والأولمبياد. وأشاد باخ أيضاً بالحكام الدوليين الذين أداروا نهائيات بطولتي العالم للقوس والسهم المؤهلين لدورتي الألعاب الأولمبية الصيفية ودورة الألعاب البارالمبية في طوكيو 2020 والذي كان أبرزهم الحكم الدولي المصري أحمد رشدي الذي أدار نهائيات بطولة العالم المؤهلة لأصحاب الهمم، وأشادت به حكم عام البطولة كارلا كابريرا من الفلبين كأحد أفضل الحكام التي عملت معهم كما أدار نهائيات بطولة العالم للقوس والسهم والتي أقيمت في هولندا والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020 وحظي بمديح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي للقوس والسهم وحكم عام البطولة سيرجيو فونت من كوبا والذي وصف أداء رشدي بالمتميز الذي اتسم بالإلتزام والحزم مطالباً باقي الحكام الدوليين أن يحذوا حذوه وقد قام باختيار رشدي لإدارة المباراة الإستثنائية كأفضل حكم بالبطولة تكريماً وتقديراً لمجهوداته خلال البطولة والتي تقام بين فريق مختلط من الدولة المضيفة لبطولة العالم الحالية وهي هولندا وفريق مختلط من الدولة التي ستستضيف بطولة العالم القادمة بعد عامين وهي الولايات المتحدة. وأدار رشدي هذه المباراة ببراعة واقتدار كأول حكم عربي أفريقي يدير نهائيات بطولتي العالم في عام واحد ويدير المباراة الإستثنائية في تاريخ بطولات العالم السابقة مما يحسب له ويؤهله ليكون خير ممثل وسفير للحكام العرب والأفارقة في المحافل الدولية والعالمية وهو مرشح بقوة أيضاً لإدارة وتحكيم بطولة القوس والسهم بدورة الألعاب البارالمبية والتي سوف تقام في طوكيو خلال شهري أغسطس وسبتمبر من عام 2020 حيث أدار نهائيات ثلاث بطولات عالم لأصحاب الهمم في إيطاليا عام 2011 وفي ألمانيا عام 2015 ومؤخراً في هولندا عام 2019.

