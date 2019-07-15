دوليه

تشعر اللاعبة الرومانية سيمونا هاليب بسعادة غامرة بعد فوزها اول من امس بلقب بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس، وقالت هاليب عقب المباراة النهائية التي تفوقت فيها على الأميركية سيرينا وليامس: «إنها أفضل مباراة لعبتها في مسيرتي، وأنا فخورة جدا بالأداء الذي قدمته (أول من أمس) وفي البطولة بأكملها. عملت بشكل جيد جدا من أجل هذه اللحظة، إنه تتويج رائع، ولا يمكنني وصف ما أشعر به لكوني فزت في ويمبلدون»، مضيفة: «شعرت بآلام في البطن قبل الدخول إلى الملعب، لكنني كنت أعرف أنه ليس هناك وقت للمشاعر قبل المباراة».

وتوجت هاليب المصنفة سابعة للمرة الأولى بلقب بطولة ويمبلدون، عقب فوزها على الأميركية سيرينا وليامس الحادية عشرة 6-2 و6-2 في 56 دقيقة في المباراة النهائية وحرمت الأخيرة من معادلة الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى.

وتابعت هاليب: «كنت أعرف أنه يتعين علي ان العب بقتالية وان اكون في مستواي 100% في كل كرة وألا أتركها تعود في المباراة لانها قوية جدا، إنها تعرف كيف تتعامل مع كل لحظة».

وأردفت قائلة: «لقد كان (التتويج) حلم والدتي. عندما كنت في سن العاشرة، كانت والدتي تقول لي إذا كان يتعين علي فعل شيء مهم في كرة المضرب، يجب أن أخوض مباراة نهائية في ويمبلدون». وأوضحت هاليب :»كي أكون صريحة، لم أكن أفكر أبدا في إمكانية فوزي على الملاعب العشبية لأنه ليست لدينا ملاعب من هذه الأرضية في رومانيا».

في المقابل، قالت سيرينا المتوجة في ويمبلدون سبع مرات آخرها عام 2016، «لقد لعبت (هاليب) بشكل رائع جدا، وأهنئها على ذلك. بكل صراحة كانت هناك بعض اللحظات الجيدة بالنسبة لي ولكن عندما تلعب لاعبة بشكل جيد يجب أن أرفع لها القبعة وأهنئها. ليس مفاجأة أن تقدم اللاعبات التي تواجهني مستويات رائعة مثلما فعلت هاليب (اول من امس)».وتابعت: «حاولت ولكن الامور لم تسر على ما يرام. ارتكبت أخطاء كثيرة وهو ما يعني انه لا يزال ينتظرني الكثير من العمل».وأضافت: «يجب أن أواصل المحاولة (لمعادلة الرقم القياسي)، والقتال والاستمتاع بهذه الرياضة»، مشيرة إلى أنه «يجب أن أجد طريقة للفوز مجددا في مباراة نهائية في الغراند سلام. ربما يساعدني الفوز بمباريات نهائية خارج الغراند سلام على ذلك».

وأصيبت سيرنيا في ركبتها اليمنى خلال العام الحالي وأثر ذلك سلبا على مستواها حيث حققت نتائج باهتة في الشهرين الأخيرين كان أبرزها خروجها من الدور الثالث لرولان غاروس على يد مواطنتها المغمورة صوفيا كينين.ثم خلدت الى الراحة بين رولان غاروس وويمبلدون حيث عالجت ركبتها المصابة لتخوض غمار بطولة ويمبلدون حيث باتت اللاعبة الأكبر سنا تبلغ المباراة النهائية لنادي عموم إنكلترا.

وهو اللقب الكبير الثاني لهاليب (27 عاما) في خامس مباراة نهائية في الغراند سلام في مسيرتها الاحترافية بعد رولان غاروس العام الماضي، ومنحت رومانيا أول لقب في البطولة الانكليزية (رجال وسيدات)، فيما فشلت سيرينا للمرة الثالثة في إحراز لقبها الرابع والعشرين الكبير ومعادلة رقم الاسترالية مارغريت كورت في البطولات الكبرى.

وكانت سيرينا (37 عاما) خسرت نهائي ويمبلدون العام الماضي امام الالمانية أنجيليك كيربر قبل ان تخسر امام اليابانية ناومي أوساكا في نهائي فلاشينغ ميدوز.

كما هو اللقب الأول لهاليب هذا العام رافعة رصيدها من الألقاب إلى 19 لقبا علما بأنها خسرت نهائي دورتي الدوحة ومدريد هذا العام. وقدمت هاليب التي خاضت نهائي ويمبلدون للمرة الاولى في مسيرتها، مباراة جيدة وكانت الافضل من البداية حتى النهاية ولم تواجه أي خطر أمام سيرينا باستثناء مرة واحدة وكانت في الشوط السادس من المجموعة الاولى عندما حصلت الاميركية على فرصة لكسر ارسالها دون جدوى.وكسرت هاليب التي خسرت نهائي رولان غاروس مرتين امام الروسية ماريا شارابوفا عام 2014 واللاتفية يلينا اوستابنكو عام 2017 ونهائي استراليا المفتوحة امام الدنماركية كارولاين فوزنياكي العام الماضي، إرسال سيرينا 4 مرات بمعدل مرتين في كل مجموعة ونجحت في تحقيق فوزها الثاني فقط في 11 مباراة أمام سيرينا ووضعت حدا لخمس هزائم متتالية أمامها.وضربت هاليب بقوة في البداية وكسرت ارسال سيرينا في الشوطين الاول والثالث لتتقدم 3- 0 ثم 4- 0 بعد 11 دقيقة فقط، قبل أن تنجح الأميركية في كسب أول شوط لها في المباراة مقلصة الفارق إلى 1-4، ثم حصلت على فرصة لكسر ارسال الرومانية للمرة الاولى في المباراة فشلت في استغلالها لتتقدم الاخيرة 5-1.وكسبت سيرينا شوطا نظيفا لتقلص الفارق الى 2-5 لكن الرومانية حسمت المجموعة في 26 دقيقة بكسبها الشوط الثامن 6-2.وفرض التعادل نفسه في الأشواط الأربعة الأولى من المجموعة الثانية بكسب كل لاعبة لإرسالها قبل أن تنجح هاليب في كسر ارسال سيرينا في الشوط الخامس للتقدم 3-2 ثم 4-2 قبل أن تكسر إرسال سيرينا للمرة الثانية في المجموعة وتتقدم 5-2 ثم كسبت الشوط الثامن لتنهي المجموعة في صالحها 6-2 في 30 دقيقة وبالتالي أحرزت اللقب.

