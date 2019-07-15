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تحت عنوان «أغرب مباراة إعدادية على الإطلاق» كتب المحرر في موقع «بي بي سي» الرياضي مات ديفيز تقريراً عن مباراة الأزرق مع فريق مارلو الإنكليزي التي أقيمت الجمعة الماضية وانتهت بفوز المنتخب بنتيجة 3-2 على ملعب بيشام آبي في أولى مبارياته الودية ضمن معسكره الخارجي في لندن، استعداداً لبطولة غرب آسيا المقرر إقامتها في العراق في اغسطس المقبل وتصفيات آسيا المشتركة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين المقرر انطلاقها في سبتمبر المقبل.

واعتبر التقرير أن الفريق الذي يلعب في دوري جنوب وسط منطقة أستام ظهر بصورة جيدة أمام المنتخب الكويتي الذي سبق له الوصول إلى كأس العالم 1982 في إسبانيا، ويحتل المركز 156 في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويبدو أن رئيس النادي تيري ستينز لم يكن يتوقع أن يخرج فريقه بهذه النتيجة «الجيدة»، وقال لـ «بي بي سي» بعد المباراة: «ربما يستطيع مارلو التأهل إلى النسخة المقبلة من كأس العالم».

وأضاف ستينز: «لم نصل بعد إلى أفضل مستوياتنا، في المقابل جاء المنتخب الكويتي بتشكيلة كبيرة، تأخرنا في النتيجة بعد بضعة دقائق من البداية وكنت قلقاً قليلاً، تمكنا بعد ذلك من العودة لتصبح النتيجة 2-1 ثم أضافوا الهدف الثالث وحصلنا على ركلة جزاء لتقليص الفارق، وفي آخر 20 دقيقة حاولنا تسجيل هدف آخر». وتابع: «بدأنا الاستعدادات قبل أسبوعين فقط، وأعتقد أن هذه المباراة تعتبر حدثاً مهماً بالنسبة لنا، وستمنحنا دافعاً قوياً في التدريبات المقبلة». ويتحدث التقرير عن أن تلك المباراة هي الأولى لهذا الفريق مع منتخب دولي، وربما تكون أهم مباراة في تاريخ النادي الممتد لأكثر من 149 عاماً، بعد بلوغ نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي عام 1882، بالإضافة إلى الخسارة أمام توتنهام في الدور الثالث للبطولة ذاتها عام 1993.

