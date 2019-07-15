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تغلب الأزرق على فريق هنغرفورد الإنكليزي 1-0 أول من أمس على ملعب بيشام آبي في ثاني مبارياته الودية ضمن معسكره الخارجي في لندن، استعداداً لبطولة غرب آسيا المقرر إقامتها في العراق في اغسطس المقبل وتصفيات آسيا المشتركة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين المقرر انطلاقها في سبتمبر المقبل. سجل هدف الأزرق فيصل عجب. وكان المنتخب هزم فريق مارلو بنتيجة 3-2 الجمعة الماضي على أن يلعب مباراته القادمة غداً أمام مادينهيد.

ويعود الفريق اليوم إلى خوض التدريبات على فترتين صباحية ومسائية بعد أن اكتفى أمس بتدريبات استشفائي في الفترة الصباحية. ومنح المدرب الكرواتي روميو يوزاك الفرصة لعدد كبير من اللاعبين قبل الدخول في القسم الثاني من المعسكر والذي سيشهد مواجهة فرق بمستوى أقوى مثل ريدينغ وكوينز بارك رينجرز وأستون فيلا. من جانبه، كشف طبيب المنتخب عبدالمجيد البناي عن تعرض أكثر من لاعب لشد عضلي وتقلصات اغلبها في العضلة الأمامية والخلفية. وقال البناي: «التقلصات مع بداية كل معسكر أمر طبيعي ومتوقع جداً، لافتاً إلى ضرورة إخضاع اللاعبين عقب كل مباراة لبرنامج استشفائي في أحواض مياه باردة إلى جانب إمداد اللاعبين بمكملات غذائية التي تعمل على تزويد اللاعبين بالفيتامينات التي تعمل على الوقاية من الإصابات العضلية.

وتابع : «كشفت مباراتي الأزرق مع مارلو وهنغرفورد أن معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين يصل إلى 70 في المئة وهي نسبة جيدة خصوصاً أن المعسكر لا يزال في بدايته».

ويستمر معسكر الأزرق في لندن حتى 27 يوليو الحالي، على أن يخوض مباراة ودية أخرى بعد العودة من المعسكر وقبل السفر إلى العراق لخوض منافسات بطولة غرب آسيا خلال الفترة من 2 إلى 14 أغسطس المقبل حيث يلعب الأزرق في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات السعودية والأردن والبحرين.

