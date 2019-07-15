محلية

دشن العربي أمس تدريباته للموسم المقبل على الملعب الفرعي للنادي بقيادة مدرب الفريق الجديد الاسباني خوان مارتينز الذي وصل إلى البلاد فجر أول من أمس. ومن المنتظر أن تشهد تدريبات اليوم مشاركة الثلاثي المحترف السوري يوسف قلفا والليبي السنوسي الهادي والأوغندي توني ماويجي بعد وصولهم إلى البلاد أمس، فيما يغيب عن التدريبات الحارس سليمان عبدالغفور والمهاجم حسين الموسوي ولاعب الوسط علي خلف لارتباطهم بمعسكر المنتخب. وتستمر تدريبات الأخضر حتى يوم 28 يوليو الحالي موعد المغادرة إلى المعسكر الإعدادي في إسبانيا، على أن يخوض الفريق مباراة ودية أمام السالمية يوم 24 من الشهر ذاته. كما أعلن الموقع الرسمي للنادي عن خوض الفريق 5 مباريات ودية خلال المعسكر الإسباني أمام أتلتيكو ليفانتي يوم 31 يوليو، وأمام شباب الأهلي الإماراتي في 3 أغسطس المقبل، وأمام فرق «إي أف إيه» وأليكانتي وريال مورسيا أيام 6 و7 و10 أغسطس. وأنهت إدارة العربي الساعية إلى عودة الفريق إلى منصات التتويج أكثر من صفقة محلية بالإضافة إلى المحترفين الأجانب الثلاثة مثل التعاقد مع قلب الدفاع محمد البذالي والظهير الأيسر فهد زويد.

