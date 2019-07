علم ومعرفة

قدم الروائي والمترجم د. عبدالله الطيب أنطلوجيا جديدة من القصص القصيرة المعاصرة مترجمة باللغة الإنجليزية لكتاب سعوديين وعرب تبرز موضوعات وأحاسيس يشعر بها القراء من جميع أنحاء العالم وتربط بينهم.

هذه الأنطولوجيا المترجمة تصحب القارىء في رحلة ممتعة يشعر خلالها بحرارة العالم العربي وعواطفه من خلال النصوص المتنوعة. وتشكل الإيقاعات الفريدة لكل قصة مجموعة متكاملة تسمح بفهم أكبر لهذا الجزء من العالم. هذه المجموعة الشاملة والمستنيرة من القصص القصيرة تثبت للقارئ مقدار ما يشترك فيه الناس في كل مكان.

كما جاء في نص الإهداء: «إلى من يشاركنا رؤية الحياة بمنظورها السردي، إلى من يؤمنون بالمخيلة كمصنع عظيم ومولد للأفكار التي نطمح من خلالها إلى تغيير الواقع. وإلى من ينظرون للحياة بأنها تحتوي من الوقائع ما يكفي للاعتبار والنهل من دروسها وعظاتها، ومن ثم الكشف عن ذلك بقالب سردي. إلى جميع هؤلاء وغيرهم نقدم نتاج كوكبة عربية تؤمن بالآخر وبإنسانيته التي نتشابه فيها جميعاً».

من ناحية ثانية، يقول الصحفي والمؤلف جين چمبز عن الكتاب: «في اختيار النصوص للترجمة، يقدم لنا عبد الله الطيب المجتمع وديناميات الأسرة ووجهات النظر التي - في نواح كثيرة - تشابه حياتنا في الغرب. إن ترجمة عمل شخص آخر هي مهمة جسيمة، ولكن القيام بذلك بشكل جيد يعد بحق عملاً فنياً. إن هذا العمل يعد مهمة شاقة أنجزت ببراعة وبإتقان في اختيار القصص التي ترسم صورًا حية لا تعرف حدودًا.»

بدوره، قال المدير التنفيذي لدار ستراتيجك بوك ببليشنغ اند رايتس للنشر، روبرت فليتشر: «دأبت الفنون على التقريب بين الناس من مختلف الثقافات. وإننا لفخورون بكوننا الناشر لهذه المجموعة الغنية من القصص القصيرة.»

وصدرت هذه الأنطلوجيا المترجمة عن دار ستراتيجك بوك ببليشنغ اند رايتس الإمريكية تحت عنوان

Ascension on the Wings of a Tale معراج على أجنحة السرد. ويقع الكتاب في 294 صفحة من الحجم المتوسط، ويحتوي على 54 قصة قصيرة مترجمة لخمسين كاتباً وكاتبةً من السعودية والخليج والسودان والجزائر، من أعضاء ملتقى القصة التفاعلي الإلكتروني.

الجدير بالذكر، أنه قد سبق للمؤلف أن أصدر أنطلوجيا القصة العربية المترجمة بعنوان «على نسيج الشمس On the Weave of the Sun» عام 2012، قدم فيها ترجماته الإبداعية لثمانية عشر كاتباً وكاتبة من أدباء الشرق الأوسط، وقدم لها الكاتب البريطاني المعروف والحائز على جائزة الكاتب البريطاني جوناثان لويس، وعدت الانطولوجيا قفزة نوعية في عالم ترجمة الأدب العربي الذي يستحق التقدير والانتشار إلى الإنكليزية. ويمكن الحصول على الأنطولوجيا من مواقع شهيرة مثل أمازون وبارنز آند نوبل.