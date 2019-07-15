علم ومعرفة

صدر للناقدة د. مروة مختار كتاب «الحجاج.. السلطة.. التأويل: والأنساق الثقافية المضمرة» عن دار النابغة.

يتأسس هذا الكتاب فى المقام الأول وعبر فصوله الثلاثة على فعل القراءة، فعل القراءة فعل لا نهائى، قرين القلق المعرفي، ديمومة تسلمك كل يوم إلى بداية جديدة كنت تظنها أمس مسلمة انطلاقا من وجهة نظر كاتبها، واستحالت اليوم إلى سؤال بفضل ممارستك لهذا الفعل بشكل منتظم ومتنام، نعم فعل القراءة فعل متنام مثل أي موهبة لدى الإنسان تصقل بالممارسة، والممارسة تتطور يوما بعد يوم، فعل القراءة فعل قادر بشكل مستمر أن يشعرك أنك إنسان حي ترزق التفكير والحوار.

أغلبنا يمارس فعل الكتابة من منطلق اليقين، يؤكد دوماعلى كل ما يكتبه ولا يطرحه بوصفه وجهة نظر أو تأويل قد نقبله أو نرفضه أو نختلف مع بعض جوانبه،لأنه تلقى في الأساس عن كتب تنتهج الفعل نفسه، اليقين في الكتابة الناتج عن اليقين في القراءة، كأننا جبلنا على الدخول في دوائر لامتناهية من المسلمات، والأصل أن فعل القراءة محفز لكل قارىء على السؤال والتدبر والتأمل وإعادة النظر في كل شىء،لا تكرار أحكام مسبقة تستهدف اصطفاف المزيد من القراء تحت سقف واحد، امتثالا لطاعة غرست وكرست من قديم.

