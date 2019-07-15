علم ومعرفة

بعد حقب زمنية طويلة امتدت لقرون قضتها أفريقيا تلك القارة الكبيرة المترامية الأطراف ترزح تحت نير وجور الاستعمار الذي لم يكتف بنهب ثرواتها بل عمل بقوة على طمس هويتها وتقليب جذورها واقتلاع تراثها وبعد أن خلف وراءه بعد زواله حروباً أهلية عرقية وطائفية واثنية امتدت لسنوات طويلة مخلفة وراءها مزيداً من الفقر والجهل والمرض. الآن تعود أفريقيا من خلال أبنائها في محاولة بعث جديدة فخلال السنوات العشر الأخيرة تشهد تلك القارة السمراء حركة وانتفاضة ثقافية واسعة تمثل محاولات جادة لتعويض ما فات من خلال عديد من النشاطات الواسعة في شتى المجالات الثقافية والتي يقف في القلب منها «الأدب الأفريقي» فالإبداع هو روح الشعوب والمرآة التي تعكس قدرتها على النهوض ورغبتها في تثبيت جذور تراثها والتأكيد على هويتها واثبات جدارتها في اللحاق بركب التطور والحداثة بعيدا عن ذكريات حقب زمنية عانت فيها من الظلام والظلم والتجاهل.

وإذا كانت هذه الحركة الثقافية الأفريقية تشهد قفزات نوعية على مستوى السينما والموسيقى والفنون فإنها على مستوى الإبداع الأدبي تشهد أيضا حالة من الرواج الهائل والانتشار الواسع من خلال حركة ترجمة غير مسبوقة لعديد من لغات العالم لكبار ما أفرزته عقول مبدعيها والقاهرة ومصر على وجه التحديد في القلب من هذه الحركة حيث انتشرت خلال الأعوام الأخيرة حركة ترجمة نشطة لعديد من الكتابات والروايات لكبار المبدعين الأفارقة وبلغت ذروتها هذا العام تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وأيضا من اجل مزيد من التقارب الفكري والثقافي مع شعوب هذه القارة من خلال ما أفرزته عقول مبدعيها.

ونلقي الآن نظرة سريعة على أهم هذه الترجمات ونبدأ برواية «شعب يوليو» لصاحبه نوبل الروائية والكاتبة «نادين جورديمر» والتي صدرت ترجمتها عن الدار المصرية اللبنانية تتناول الرواية الأحداث التي عاشتها جنوب أفريقيا أواخر القرن الماضي وتلقي الضوء على حالة التفرقة العنصرية المقيتة التي عاشتها تلك الدولة وتحكي قصة عائلة سميلز المكونة من زوجين وثلاثة أطفال صغار والتي لم تجد أمامها سوى الهروب والفرار من لهيب الصراع المتفجر بين الحكومة البيضاء والثوار السود في جوهانسبرج في حقبة الثمانينيات وتلجأ هذه العائلة البيضاء إلى القرية النائية التي يعيش فيها الخادم الأسود للعائلة ووسط حياة خالية من أي وسائل للراحة مثل التي اعتادتها في منزلها الآمن والفخم بالعاصمة وتنتهي رواية «شعب يوليو» دون أن يظهر الأمل للعائلة البيضاء بل يظهر نوع من المقاومة عند «مورين» بطلة الرواية وكأن الكاتبة تدعو إلى وجوب التعايش وقبول الآخر بكل ما يحمله كل طرف للآخر من مؤاخذات ومشاعر متناقضة أو محايدة.

وتدور أحداث رواية «الزجاج المكسور» للأديب الفراغلوفوني «الآن مابانكو» من الكونغو» في الزمن الحالي حيث نستمع طوال الوقت إلى حكايات الناس الذين يتحدثون إلى الجالس معهم في احد المقاهي في احد الأحياء الشعبية في العاصمة يلتقي الناس في هذا المقهى من اجل سرد الحكايات وهم من طبقات شتى ورغم اختلاف طبائعهم وثقافاتهم فإنهم يواصلون الحكي لنرى في النهاية ما يشبه لوحة الفسيفساء التي ترسم صورة للمجتمع من خلال الحكي ومئات التفاصيل الصغيرة في حياة عشرات الشخصيات ولعل أهم ما يميز هذه الرواية الأسلوب الذي استعمله المؤلف من خلال ترك حرية الكلام والحكي لشخصياته وكأنه يقول ان البؤساء يتشوقون دائما إلى لحظة ينصت لهم فيها الآخرون لعل من بينهم من ينقذهم من بؤسهم والاهم أن الرواية صدرت ترجمتها ضمن سلسلة الجوائز التي تصدر عن هيئة الكتاب بالقاهرة وضمن سلسلة آفاق عالمية في مشروع ترجمة المائة كتاب التي يشرف عليها الشاعر رفعت سلام وتصدر عن هيئة قصور الثقافة صدرت ترجمة رواية أشياء تتداعى للروائي النيجري الكبير تشينوا آتشيبي وتضعنا الرواية أمام ثقافتين متصارعتين الأولى تنتمي إلى الأرض التي نشأت عليها حيث أساطير الأسلاف وطقوسهم في الحفاظ على ارض القبيلة وزيادة ثروات أبنائها ونسلهم والثانية هي ثقافة الغازي الذي جاء من المدينة وسرعان ما أرسل أساقفته ومبشريه ليخلصوا هذه الشعوب من عبادة الأوثان لنجد أنفسنا أمام سؤال عن جدوى الدين وأهميته في حياة البشر. وفي رواية بلد الرجال للكاتب الليبي هشام مطر الصادرة عن دار الشروق نتابع قصة الطفل الصغير صاحب الـ9 أعوام في عهد حكم القذافي ومحاولته لفهم الحياة وهو يعيش في أسرة الأم مدمنة والأب معارض للنظام والشرطة تقتحم المنزل طوال الوقت ورغم نفي الروائي وجود أي ملامح من سيرته الذاتية في الرواية ألا أن طريقة السرد والنبذة المعروفة من السيرة الذاتية الحقيقية للمؤلف الذي ينتمي لأب معارض ليبي معروف تجعلنا نلمح بشكل جلي الملامح الذاتية لكاتبها عبر أحداث روايته خصوصا عندما يختفي الأب من الحياة بشكل غامض ومثير في منتصف التسعينيات من القرن الماضي.

ويتواجد جيل الشباب الواعد على ساحة الأدب الأفريقي من خلال السوداني «حمو زيادة» فبعد روايته الشهيرة شوق الدرويش التي حصدت جائزة نجيب محفوظ والتي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العالمية بصدد زيادة روايته الجديدة الغرق عن دار العين بالقاهرة والتي تتناول خلالها تلك الخلافات الموروثة بشكل درامي مجتمعي في قرية «حجر نارتي» بشمال السودان وصراعات بين بيت العمدة وبيت البدري والوضع الاجتماعي للرقيق بعد إقرار قوانين إلغاء الرق في السودان.

ولاشك أن هذه الروايات تمثل قليلاً من كثير وملمحاً من نهر إبداع أفريقي بدأ في التدفق ونأمل أن يواصل ويستمر ويتعاظم فلا شيء يزيد من تلاحم ثقافات الشعوب وتأكيد هوياتها والحفاظ على تراثها وتثبيت جذورها وأصولها أكثر من الأدب والثقافة والإبداع.

