آخر النهار

تبدأ عروض مسرحية «الملك لير» للفنان يحيي الفخراني، في 17 يوليو الجاري، لمدة 3 أيام، فى أولى عروضها بالمملكة العربية السعودية.

ويشارك في بطولة «الملك لير» فاروق الفيشاوي، ريهام عبد الغفور، رانيا فريد شوقي، هبة مجدي، محمد فراج، نضال الشافعي، أحمد عزمي، محمد فهيم، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف، ومن إخراج تامر كرم.

وتدور أحداث المسرحية حول «الملك لير» الذي قرر أن يوزع أملاكه على بناته الثلاث ولأن ابنته الصغرى لم تشأ أن تنافقه فقد حرمها من نعمه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة غير أن ابنتيه الكبيرتين تقرران الاستيلاء على كل شيء وتطردان والدهما الذي لا يجد الملاذ سوى لدى ابنته الصغرى.

وكانت عروض المسرحية قد انطلقت في أبريل الماضي على مسرح «كايرو شو» بمنطقة التجمع، وتعود للعرض مرة أخرى في القاهرة خلال عيد الأضحى المقبل.

